《線之所向》玻璃畫特展登場　重現台南色彩與庇佑的工藝記憶

▲《線之所向》玻璃畫特展於新營文化中心雅藝館登場，展出台南在地藝師珍貴創作與手稿。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

你曾在廟宇或古厝前，被一幅色彩斑斕、筆觸細膩的玻璃畫駐足嗎？隨著時代流轉，這些承載吉祥寓意與生活記憶的玻璃畫逐漸淡出人們的視野。

由台南市立博物館策劃的《線之所向：玻璃畫圖樣的工藝筆記》特展，即日起至8月17日在新營文化中心雅藝館登場，免費開放參觀，展出兩位在地藝師黃燕清、馬芥龍的經典之作與手稿，邀請市民走進玻璃畫的藝術世界，感受庶民美學的工藝溫度。

台南市長黃偉哲表示，玻璃畫（Reverse Glass Painting）自古羅馬時期發展，歷經歐洲中世紀工藝演進，傳入台灣後在日治時期蓬勃發展，成為廟宇、住家門楣常見的裝飾藝術，府城俗稱「玻璃匾仔」、「玻璃漆」。這類畫作以鮮明色彩搭配金漆勾勒，象徵庇佑與祥瑞，是台南常民生活中不可或缺的視覺記憶。本次展覽也感謝六甲區尤榮智議員促成藝師家屬無償捐贈畫作給市立博物館，讓這些珍貴文化資產得以與大眾相見。

文化局長黃雅玲指出，玻璃畫工藝採逆向作畫法，需先畫細節後填色，完成後由正面觀看呈現飽和層次，是極具挑戰性的技法。本次展出焦點為黃燕清藝師19歲創作的《農家雜圖清書帳》系列，共19幅作品，涵蓋字形圖、人物吉祥畫與魁星踢鬥等題材，每幅皆展現藝術與寓意並存的創作巧思。展場中另展出馬芥龍藝師保存的家族手稿，並於開幕式中親自分享：「彩繪玻璃賺的是生命錢、眼淚錢」，回憶父兄因長年彎腰作畫與接觸化學藥劑而導致職業傷害，令人動容。

玻璃畫是庶民藝術，更是情感與文化的承載。市立博物館邀請市民朋友走入新營文化中心雅藝館，從一筆一線之間，認識台南職人工藝的奮鬥痕跡與文化光芒。相關展覽訊息可上「南博ONE—台南市立博物館」Facebook粉專查詢。