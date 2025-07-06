吐噶喇群島狂搖！第2批撤離居民「今早出發」　有感地震超過1400次

▲日本鹿兒島縣吐噶喇群島惡石島不斷發生有感地震。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島從6月底以來地震不斷，繼3日發生震度6弱的地震後，昨（5）日清晨惡石島再度觀測到震度5強的地震，1級以上的地震發生1400次。對此，鹿兒島縣十島村決定透過渡輪撤離居民，繼第一批抵達鹿兒島市後，第二批居民也於5日下午出發，預計今（6）日傍晚抵達鹿兒島市。

根據《日本放送協會》、《共同社》，吐噶喇群島在行政區劃上屬於鹿兒島縣十島村，自從3日惡石島發生震度6弱的地震後，該村決定透過渡輪運輸希望撤離的居民，第一批撤離的居民為13人、年齡介於0歲至80歲，他們搭乘渡輪從惡石島抵達鹿兒島市的港口；第二批也於5日下午3時出發。

▲惡石島居民搭乘渡輪撤離。（圖／達志影像）

在第二批的撤離隊伍之中，十島村透過渡輪運輸，往返惡石島與位於惡石島西南方35公里處的小寶島，渡輪上載著惡石島居民35人、小寶島13人，6日上午7時從惡石島的港口向北出發，在航行約297公里後，預計6日傍晚抵達鹿兒島市。

據悉，第二批的撤離對象原本是以小寶島為主，小寶島於2日測得震度5弱的地震，而惡石島原先只有2人有撤離意願，不過隨著5日清晨惡石島發生震度5強的地震後，許多居民表示希望跟著撤離，他們預計將在鹿兒島市的旅館停留一周。

十島村村長久保源一郎5日在記者會上表示，「可能是因為發生震度5強的地震，才會讓大家都想要先暫時撤離。為了能夠掃除村民們不安的情緒，十島村將全力以赴。」

▲日本鹿兒島縣十島村村長久保源一郎5日召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，吐噶喇群島的地震至今仍未停歇，5日晚間至6日早晨持續觀測到震度3的地震，包括惡石島於5日晚間10時49分、晚間10時59分、6日凌晨0時38分皆發生震度3的地震，震央皆位於吐噶喇群島海域，不過尚未有引發海嘯的風險。

統計指出，從6月21日至7月6日清晨5時為止，吐噶喇群島海域一共發生1417次震度1以上的地震。

日本氣象廳警告，未來仍須留意可能發生最大震度達6弱的地震，強烈的搖晃可能會造成房屋毀損倒塌，而降雨恐引發土石流。儘管吐噶喇群島過去也曾於2021、2023年頻繁發生地震，但此次發生震度1以上地震的次數，卻遠遠超過2021與2023年。