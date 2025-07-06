7／5預言翻車！　龍樹諒稱「書腰編輯寫的」遭網轟騙子

▲日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島惡石島。（圖／達志影像）



記者張靖榕／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒因作品《我所看見的未來》預言7月5日凌晨4時18分（台灣時間3時18分）將發生毀滅性大地震，引發大量關注。當日約25萬人湧入日本地震監測的YouTube直播「見證歷史」，等待災難降臨，最終預言未成真。龍樹諒聲稱，書腰文案並非出自她本人，而是由編輯撰寫。這番說法遭「日本PTT」5ch論壇網友群起砲轟，有人甚至痛批她是「騙子巫婆」。

綜合日媒報導，龍樹諒在預言日前接受訪問，坦言難以評論整起「末日風波」，擔心出版社編輯成為攻擊對象。她強調，《完全版》中備受關注的文字並非她所寫，書腰宣傳文案受關注度也遠大於她畫的漫畫內容，因此對她而言，在這波關注中，自己更像是旁觀者而非當事人。

言論引發日本論壇5ch網友熱議，「後記也是妳寫的，別再甩鍋給編輯」、「詐欺師一個」、「現在才撇清太遲了」、「根本是靠末日預言炒作銷量」。也有人質疑她從未主動澄清，是默許輿論發酵。

不過也有部分網友持較溫和態度，表示「至少沒發生，鬆了一口氣」、「會相信這種事的本來就是笨蛋」、「鹿兒島當天確實有5.3地震，算她猜中一半」、「過去了就別再追了」。