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3網友見面輪番性侵大阪女　中國男認罪：對性侵有興趣

3名網友相約共謀對隨機女子犯下侵犯案件；示意圖。（Pixabay／Image by Gerd Altmann）

▲3名網友相約共謀對隨機女子犯下侵犯案件；示意圖。（Pixabay／Image by Gerd Altmann）

圖文／鏡週刊

日本大阪府2名男子夥同1名中國籍男子疑為了隨機侵犯女性而透過社群媒體認識彼此，3人於6月中旬深夜在公寓涉嫌以暴力脅迫女性就範，隨著2名日男落網後，23歲中國籍男子也遭逮捕，他供稱原先就對性侵感興趣，而案發日是他與另外2人首次見面。

據《產經新聞》報導，3男分別是住大阪市東成區的44歲無業男子山下高志、住大阪府東大阪市的32歲上班族相馬崇司，以及在奈良縣葛城市一處專門學校（類似五專）就讀的23歲中國男子李博倫，而李使用日本名字渡邊哲理。警方聲稱，3名男子疑是為對不特定女性進行性侵而透過社群媒體認識彼此，他們互不知對方的真名，而是以單個字母來稱呼彼此。

3人共謀於今年6月中旬深夜至凌晨，在大阪府一處公寓中，1名20來歲女性被人從後方摀住嘴巴，歹徒威脅「妳想被殺嗎？」隨後強行推她入公寓房間內，除了拿出刀子脅迫還綁住她的雙手，藉此輪番性侵得逞。案發過程中，1名住在該房20多歲男子返家也遭嫌犯綁住手腳造成輕傷。山下與相馬6月底被逮捕，並於6月30日被大阪府警察移送檢察機關。

2名嫌疑人落網後，警方調閱監視器畫面發現還有另1人涉案，最終大阪府警今（5日）宣布依「不同意性交致傷」等嫌疑逮捕李博倫，李男供稱「原本就對性侵感興趣」，更透露案發當日是他與另外2人首次見面，故警方會進一步調查他們之間的具體關係。此外，警方也指出，案發的公寓儘管有自動門鎖，但李嫌透過其他住戶進出時進入大樓，並於入口處徘徊約20分鐘。

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