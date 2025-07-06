日本能登半島地震後「海底隆起」！　60漁港變陸地

▲日本能登半島土地隆起。（圖／翻攝X）



記者王佩翊／綜合報導

日本石川縣能登半島2024年1月1日發生規模7.6的強震，不僅造成400多人死亡，重創當地，同時也引發地貌劇變。一名網友近日在網路上分享了國土地理院的地圖更新照，發現能登半島有多達60個漁港因為「海底隆起」，導致原本的海域變成大片陸地，引發熱烈討論。

一位日本網友「たてやま」（@Hokuriku_Island）2日在社群平台X發布貼文，分享日本地理院最新更新的能登半島地圖。他的貼文中附上圖片和影片，顯示地震後的地形變化：原先的海岸線竟向外推移上百公尺，黑島漁港等地更是完全變成陸地。這段驚人的地貌變化吸引大量關注，該貼文迅速累積超過2萬6000次分享及破千萬次瀏覽。

消息傳出後，不僅日本網友熱烈討論，旅日台灣網紅「魚漿夫婦」也轉載了相關內容，吸引台灣網友紛紛留言。有人震驚表示，「日本真的只要地震國土就會擴大」、「這海岸線外推得太誇張了」。

能登半島地震引發地層液化，導致石川縣多個地區出現地基位移，特別是在住宅密集的內灘町與河北市，地層整片橫向滑動，讓土地邊界出現長達1至3公尺的錯位。這樣的災情也讓當地建築物與道路的重建工程進展困難。

根據石川縣政府說法，現行制度下需進行「地籍調查」才能確認土地邊界，而後續登記還需災民自行申請與負擔費用，對已經受創的居民來說無疑是雪上加霜。為此，石川縣知事馳浩1日前特地前往法務省與國土交通省，請求中央政府進行制度改革。

馳浩指出，應該考慮由政府代替災民進行登記作業，若無法實施，也應針對登記費用提供減免措施。他強調，讓災民自行處理繁雜手續，實在太不合理，期盼中央能正視現實困境。

目前日本政府與石川縣政府已組成專案小組討論解決方案，但中央尚未明確表態是否會修改相關制度。石川縣表示，會持續向中央反映災民需求，不會輕言放棄爭取權益。