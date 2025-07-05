遊客注意！大阪萬博爆首例麻疹　男搭接駁車來回「6小時足跡曝」

▲ 炎熱天氣下參觀萬博的遊客紛紛舉起傘遮陽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本大阪府5日證實，一名來自神奈川縣的10幾歲少年感染麻疹，而他曾於6月21日造訪萬博，成為首起萬博遊客確診麻疹的案例。他當天搭乘接駁車進出園區，且參觀多個國家與機構展館，恐怕和不特定多數民眾接觸，當局呼籲曾於同日到訪的民眾留意自身健康狀況。

綜合《產經新聞》、《每日放送》等日媒，據大阪府及神奈川縣政府說明，這名少年於6月21日上午8時自堺市P&R停車場搭乘接駁車，約9時入園，期間參觀包含吉本Waraii Myraii館、飯田集團控股大阪公立大學聯合展館及歐盟、阿爾及利亞、柬埔寨、智利、突尼西亞等多國展館，並於下午3時至3時30分間搭接駁車離開。

少年6月21日當天就出現發燒、流鼻涕、起疹子及頭痛等症狀，7月3日經神奈川當地衛生研究所確診為麻疹，目前已經康復，與他有密切接觸者皆已納入監測名單。

麻疹潛伏期約10至12日，最長可達21日。當局提醒，曾於6月21日造訪萬博或搭乘同班接駁車等交通工具者，需留意自己至12日前是否出現頭痛、發燒、起疹子等疑似症狀，若有應盡速就醫。

大阪府指出，若曾施打預防針，重症風險相對較低，但海外曾有未接種者死亡案例，當局已與萬博協會、神奈川縣、大阪市等單位合作，推動資訊共享並加強警示。