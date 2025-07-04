快訊／豐原5口「後悔信任張同學」！「團購主」也落網遭詐欺罪移送

▲稍早警方已完成筆錄，依詐欺等罪嫌將李女移送台中地檢署進行複訊。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區發生1家5口疑遭「代購黃金」詐騙陳屍住處，台中市議員謝志忠指出介紹假投資的，是王家大女兒的張姓女同學。警方今天（4日）循線查緝到張女及另1名李姓女子到案，據悉，李女在案件中的角色為團購主，也是介紹王家給地下錢莊之人，稍早警方已完成筆錄，依詐欺等罪嫌將李女移送台中地檢署進行複訊。

據了解，警方今天下午將張女、李女查緝到案，2人對案情避重就輕，說詞閃爍，經數小時警詢，警方在晚間9時許，將李女移送台中地檢署。張女目前仍在接受警方問訊。

另外，王家人留下的4封遺書中，提及「後悔太過信任張同學」、「後悔投入假投資」，文字裡透露無限悔恨，最終因債務太過龐大，無力償還債款，選擇走上絕路。

本案發生在2日晚間，王姓屋主連同妻子、大女兒、二女兒、小兒子都被發現倒臥房內，已明顯死亡，昨天檢察官率法醫相驗，死因為一氧化碳中毒引發呼吸衰竭死亡，家屬無意見，檢察官將遺體發還。

初步了解，王姓大女兒透過張姓女同學加入代購群組，自己先刷卡購買黃金，透過張女交給團購主李女，李女疑連同費用、數千元手續費再匯給她，大女兒覺得有利可圖，全家人都陸續加入代購。

但某次對方的所有帳戶被列為警示帳戶，對方以違約為由，要求王家賠償約500萬元，這時李女帶著王家人前往地下錢莊，以公寓押借200萬元，利息高達8萬元，家產、導致後續悲劇發生。