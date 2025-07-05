想報警求救被母姊擋下　王妹悲曝：全家「努力處理」就怕黑道上門

記者許權毅／台中報導

台中市王家一家五口集體輕生案，王姊友人出面替王家討公道，還原事發前王家就遭「團購主」李女恐嚇、討錢，單純的王家不敢報警，釀悲劇。王姊友人也認識王家妹妹，當時王妹想報警，姊姊卻阻止，因為怕黑道上門，讓事情更複雜，一家人都在努力處理，實際上卻都是走不出死胡同。友人氣憤說，當時若有人堅持報警，也許就不會發生這件事。

▲台中王家五口走上絕路，王家大女兒（中）先遭人盯上詐騙，媽媽（左二）、妹妹（右二）、爸爸（右一）、弟弟（左一）都被牽連。（圖／翻攝Facebook、民眾提供）



王家大姊詢問胡姓友人能否借款後，胡發現事情有異狀，隔日找王家妹妹聊聊，詢問姊姊發生何事，王妹直接表明財務狀況不好，一家人都在努力處理，差點連房子都沒了，對方（李女）背後又說有黑道背景，自稱合法公司，只能「能借的都湊一湊、擠一擠給他們。」

▲▼台中五口命案妹妹跟友人訊息，透露原本想要報警，被媽媽跟姊姊阻止。（圖／民眾提供）



王妹說，媽媽被拿著本票威脅，姊姊又說不要報警，也沒有辦法，房子是最後的底線，上次爸爸也是很生氣。王妹坦言，也看不懂到底是如何操作，只知道現在一家人只能到處借錢，而且李女刷王家的卡，黃金又被對方拿走，現在還叫王家補，重點在於先前有給利潤，今年過年李女突然開始失聯，「我們當然急啊！因為卡費很高」。

胡姓友人勸說，這就是一場局，要讓你們覺得有錢賺，才能繼續洗腦你們投錢，也提到張女（居中牽線人）可能也投入不少。王妹回說，張女因為李女先前有幫忙清償債務，拿了很多錢，姊姊「就是太相信人，全都是張女介紹認識的，姊姊又跟張女認識這麼久」，張女把王家四個人拉下水，還有其他朋友，原本拿到好處，才覺得這些都是好康的。

▲王妹透露，中間人張女一開始就是拿到好處，才牽線王家。（圖／民眾提供）



胡姓友人苦勸，一切都沒有合約，為何還要貼錢下去，對方說有黑道、偵查庭背景，但怎麼有可能？有人能隻手遮天？要王家醒醒，別再搞下去了。

胡先生今日受訪說，去年11月知道此事，當時就有提醒這件事不合理，若還要投錢要看看，甚至要王家去找律師，王妹說「找律師錢都沒有」，胡願意幫忙出，但卻沒有下文。

胡先生表示，王家就是深怕被黑道威脅，今年6月開始壓力炸鍋，留誰下來，都怕收到錢莊討債，留誰下來都是受苦，又因為已經借到全部朋友都借，仍繼續被施加壓力，壓垮王家。

據了解，檢警目前傳張女（中間人）、李女（主導團購主），也傳喚當舖業者、友人等多位證人到案說明。張女昨晚已經被依詐欺、洗錢等罪移送，中檢複訊後限制住居，李女預計今日下午警詢完畢後，移送台中地檢署複訊。

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