奪命簡訊曝光！團購主恐嚇「找精神病殺人砸店」　害1家5口冤死

▲豐原王家大姐的友人出示對話，直指就是李女害死人。（圖／記者許權毅攝、下圖：胡先生提供）

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市豐原區王姓一家五口被詐騙後，因為還不出錢，在家集體輕生，目前已知釀成五死悲劇的關鍵人，是王家大姐的美容院張姓同學，以及李姓團購主，人神共憤，王大姐的胡姓友人對於王家一家五口冤死感到非常難過，今（5）天上午出示李女和王大姐的對話，指控李女一再恐嚇有人會去殺害王家全家，才讓王家受到嚴重驚慌，身心俱疲，最後走上絕路。

王家大姐熟識開設美容院的張姓女同學，在完全信任和利誘之下，全家人都加入刷卡代購黃金的行列，從中賺取佣金，不料過程中遭對方訛詐違約，莫名其妙的欠下至少500萬元，王家每個人都有正常工作收入，但即使把汽車、機車拿去典當，仍不夠還債，每天生活在被逼債的痛苦陰影下。

儘管王家人曾徵詢過警方和市議員謝志忠，一度想要尋求協助，但為何最後放棄？王大姐的胡姓友人揭露手機對話，讓整起命案始末更加清晰，最主要是王家的生命遭受威脅。

▲李姓團購主還告訴王家大姊，自己的哥哥已找精神病患去王家鬧事。（圖／胡先生提供）



胡男大膽猜測，李女為了讓王家順利「還錢」，先後搬出她的老公和哥哥來威脅王姊，而且1人飾3角，其實完全都是她的話術，6月間傳簡訊給王家姊妹，謊稱她老公不滿她這麼幫王家，還曾借錢給王家，結果落得拿不回錢的下場，她認識老公30年來，從不罵她髒話，有次卻在診所大罵她三字經，大聲到連護士都出言制止。

李女還搬出哥哥，說她哥哥已經知道這事，一定會揍她，還演戲大罵自己「為什麼會心軟到把自己搞成這樣」，她還說，哥哥已經找了有精神疾病的人要去王家惡搞，一旦進門一定隨意砸爛東西，精神病的人即使殺人也不會有罪，她實在很害怕哥哥會為了她做出什麼讓人想不到的事。

胡男說，王家全家人都相信李女的話，陷入嚴重恐慌，不知哪天真的會有精神病的人上門，在不斷被逼債壓力之下，情緒大崩潰，最後不幸走上絕路，他主動將向警方全托盤說出，只想讓惡人行徑無所遁形。

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