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9月嬰遭虐死！狠父認了下手過重起訴　前妻悲：他還沒叫媽就走了

▲台中廖男去年將親生9月男嬰凌虐致死，近日遭起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市東區去年8月發生一起嬰兒死亡案，一名9個月大的男嬰遍體鱗傷，慘遭廖姓父子虐死，廖男當時坦承認為孩子太吵，動手過重，檢方待遺體鑑定報告出爐，近日依凌虐致死罪起訴他，全案將由國民法庭審理。

去年8月22日，警消接獲東區公園東路某大樓有1名9月大男嬰無呼吸心跳，救護人員到場緊急將男嬰送醫搶救，仍宣告不治。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼男嬰生母甘女當時說，希望廖男好好反省。（圖／記者許權毅攝）

男嬰母親甘姓女子（23歲）與生父廖姓男子（27歲）分居，男嬰為次子，甘女應訊時供稱，她一覺起來就看見男嬰面部朝下動也不動，查看時已無生命跡象，認為男嬰是趴睡導致窒息，趕緊撥打119求救。

但醫護人員在搶救過程中，發現男嬰身上有多處大小不一的瘀青，疑有受虐情形；廖男應訊時也坦承，這2天探視妻兒時有出手打孩子，遭警方送辦，檢察官會同法醫驗屍釐清男童死亡原因，追究廖男刑責。

甘女當時接受《ETtoday新聞雲》訪問時說，希望前夫去想想，這也是他的孩子，我也失去了我自己懷胎10個月的孩子，我帶他時從來沒有打過的孩子，我也還沒聽到他叫一聲媽媽，他就這樣走掉了，要他好好反省，好好去想，寶寶也是他的孩子。

台中地檢署偵辦將近1年，近日才依凌虐致死罪嫌起訴廖男。主因係男嬰屍體鑑定報案送交醫院專家分析後，檢方待報告回函齊全後，才依法提起公訴，全案預計由國民法官庭審理。

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