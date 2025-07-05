肚子痛找廁所超速40km...車牌遭吊扣　他提訴訟抗罰法官打臉

▲駕駛因肚子痛急找廁所，不慎超速。（資料照，示意圖／記者李毓康攝）

記者陳崑福／綜合報導

嘉義一名吳姓男子將自小客車出借給他人駕駛，未料對方因肚子痛急欲尋找廁所，不慎超速，遭警方逕行舉發並吊扣車牌6個月。吳男不服提起行政訴訟，主張因身體急迫狀況屬「不得已行為」應免罰，並質疑測速告示牌遭遮蔽。但高雄高等行政法院審理後，認為吳的說法欠缺證據，且執法過程符合法定程序，判他敗訴。

判決書指出，該事件發生於112年12月25日下午，吳姓男子把自小客車借給友人，友人行經嘉義縣竹崎鄉166線43公里200公尺處時，因行車速度超過該路段最高時速40公里，遭警方以雷達測速取締，並依法裁處吊扣車牌6個月。

吳事後打官司抗罰，主張朋友腸胃不適急欲尋廁所才會疏忽速限，並稱警方設置之測速告示牌遭到樹木遮擋，駕駛人無法辨識，應屬非故意違規，請求撤銷原處分。

舉發機關則強調，案發地點測速照相設備設於166線43.2公里處，距警方設置於42.996公里處之「警52」告示牌僅204公尺，且與車輛違規地點合計距離達244公尺，符合「一般道路應於100至300公尺間設置告示牌」之規定。並附有當日現場照片及設置示意圖，證明告示牌並未被遮蔽。

法院審酌後指出，原告雖稱駕駛因腹痛而超速，卻未提出相關醫療證明或其他佐證資料。依《行政罰法》第13條規定，緊急避難須具備不可避免之生命或身體危險，且別無其他救濟手段。肚子痛雖屬身體不適，然是否達到免罰標準尚難認定。

另根據Google map街景圖中疑似顯示告示牌被樹木遮擋，但其拍攝時間並非本案違規當日，拍攝角度也非駕駛人實際視角，無法作為撤銷處分依據，判吳敗訴，維持吊扣車牌六個月之原處分。