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又傳奪命詐騙！女投資被坑551萬...積蓄沒了絕望尋短　家屬求重判

▲女生難過。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲基隆女被騙畢生積蓄後輕生。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

再傳奪命詐騙案！連姓男子開設公司，和呂姓員工與詐團合謀，以虛擬貨幣假投資詐騙多人，詐取金額達數千萬。其中基隆許姓女子被騙走畢生積蓄551萬，報警後仍絕望輕生，家屬請求法官重判。全案上訴台灣高等法院後，合議庭依呂男犯3人以上共同詐欺取財罪，處3年徒刑，併科罰金30萬，可易服勞役，又犯3人以上共同詐欺取財罪，處2年徒刑，併科罰金20萬元。連男依犯3人以上共同詐欺取財罪，處3年2月，併科罰金30萬，罰金皆可易服勞役。可上訴。

判決指出，連男為「賢者之石創意科技有限公司」負責人，在各大求職網徵才，並以「賢者公司」名義創設LINE官方帳號「PSCt Coin」，作為買賣虛擬貨幣聯繫客服窗口。

呂姓男子則於2022年4、5月間到公司任職，同期間連、呂兩人，與真實姓名不詳的「陳曉涵Abby」等5個LINE帳號，共同組成詐騙集團，在詐團取信被害人後，要被害人加入「PSCt Coin」帳號並購買虛擬貨幣，連、呂則面交款項，並將虛擬貨幣轉入詐團給被害人的電子錢包，出示操作畫面及簽署「虛擬貨幣買賣交易契約書」取信被害人，連、呂再將拿到的現金交回詐欺集團，製造金流斷點，隱匿詐欺不法所得去向，騙取許姓婦人551萬、高姓民眾146萬9千元。

許婦發現遭詐騙雖報警處理，但畢生積蓄已拿不回來，不到1個月就絕望輕生。許女家屬表示「母親一生勤儉並已修行學佛數十年，佛法中自殺是極重的罪孽，因遭『假投資真詐騙』掏空數百萬儲蓄，她卻選擇在7月中以極端手段自殺身亡，令家屬感到十分悲痛，母親表面被詐騙的是金錢，失去的卻是生命，請著重判刑，以慰母親在天之靈」，請求法官重判。

審理時，連、呂辯稱自己是單純從事買賣虛擬貨幣的幣商，這些被害人遭何人詐騙他們不清楚，是被害人自己傳LINE來表示要購買虛擬貨幣。

不過法官指出，詐團以投資獲利等說詞，吸引被害人上當，然後指定被害人向「PSCt Coin」購買虛擬貨幣，以及提供電子錢包地址給「PSCt Coin」指派的人轉入等情，連、呂兩人從事類似本案的鉅額現金收款行為已高達數十次、得手金額高達數千萬元，單筆收款甚至高達1000萬，判兩人犯行屬實，依呂男犯3人以上共同詐欺取財罪，處3年徒刑，併科罰金30萬，可易服勞役，又犯3人以上共同詐欺取財罪，處2年徒刑，併科罰金20萬元。連男依犯3人以上共同詐欺取財罪，處3年2月，併科罰金30萬，罰金皆可可易服勞役。二審比較新舊法後撤銷原判，刑期不變。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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