SCFI下跌5.27%　美西運價已跌破非聯盟船成本價估船隻會陸續退場

▲美西運價已跌破非聯盟船成本價，估非聯盟船隻會陸續退場。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

今(4)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌98.02點，跌幅5.27%，指數來到1763.49點；由於目前現貨市場美西線每大箱(40呎櫃)運價僅剩1900美元，已低於一般非聯盟船的2200-2300美元成本價，大型攬貨公司估非聯盟船多數會陸續退場，讓運價有機會止跌甚或回升。

對於市場傳出7月15日歐美線要推每大櫃調漲3000美元，攬貨業認為以目前貨量和對等關稅問題，美國線可以說完全不可能，歐洲線則有機會提高1到3百美元。

今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2101美元，上漲71美元，漲幅3.50%；地中海線每箱2869美元，下跌116美元，跌幅3.89%，美西每大箱2089美元，下跌489美元，跌幅18.97%；美東每大箱4124美元，下跌593美元，跌幅12.57%。

波斯灣線每箱運價1916美元，下跌144美元，跌幅6.99%，南美線(桑托斯)每箱運價6374美元，上漲154美元，漲幅2.48%；東南亞線(新加坡)每箱運價453美元，下跌3美元，跌幅0.66%。