海鮮都有！陸多家影廳推「火鍋電影院」　九宮格麻辣鍋人均240元

▲陸多家影廳推「火鍋電影院」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

在中國大陸電影院，不只吃爆米花、熱狗堡、吉拿棒，連九宮格麻辣火鍋也吃得到。大陸多家電影院近年來，陸續推出「個人火鍋餐」，以人均59.9元起（人民幣，下同，約台幣241元）在網上爆紅，菜色以小份量為主，從海鮮到和牛通通都有，吸引不少民眾來嚐鮮。

▲用手機點餐想吃的火鍋配料。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，一名網友表示，普通餐點從九宮格開始，附上幾片肉片、火鍋料、還有水果等，價格貴一點的還有十五宮格，附上三隻蝦、生蠔、干貝等多樣海鮮，「剛開始注意到是過年檔期推出的，最近價格有比較便宜。」

其他用餐過的網友介紹道，需要電影開演前半小時，至櫃台點火鍋套餐，影廳內是一張雙人附設電磁爐的餐桌，電影播放時，桌上會有小燈，以防夾不到菜，「加上電影票，人均消費大約200至350元（約台幣806元至1411元）。」

▲配料豐富。（圖／翻攝自微博，上同）

不過不少民眾認為只是噱頭體驗，「只會體驗一次吧，低頭下去吃的時候，就錯過精彩片段了」、「我覺得只能二刷電影的時候，才能點火鍋餐，第一遍還是得認真看電影」、「很新奇好玩啊，但說實話價格沒有很便宜，不會體驗第二次吧。」

相關影片也引起熱議，「這不比某些電影院強多了？邊看邊涮，美滋滋」、「低頭錯過劇情，抬頭毛肚老了」、「這電影我看的時候眼睛都捨不得眨，吃什麼火鍋啊」、「盯著螢幕都怕眼睛錯過了精彩鏡頭，還有多餘的目光瞧火鍋」、「這是什麼神仙電影院」。