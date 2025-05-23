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情侶熱到吵架！妹子曝「5個約會口袋名單」超涼　一票人曝行程

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO求問「不會熱到生氣」的約會景點。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一熱就容易心情不好！」一名妹子透露，最近約會熱到她與男友都心浮氣躁，曾去過網咖、U2電影院、IKEA都有冷氣、可休息，最後則害羞推薦旅館，「準備熱到吵架的時候，去打一架就好了！」對此，原PO也好奇情侶們推薦哪些「不會熱到生氣」的約會景點呢？文章引發熱議。

一名女網友在Dcard表示，現在才5月就熱到爆，她與男友都屬於「超怕熱」體質，一熱就容易情緒不佳，因此近幾次約會都無法整趟開開心心的，因此好奇大家是否有推薦的行程呢？

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當然原PO也不是伸手牌，除了常逛的百貨公司、電影院與咖啡廳之外，她先分享5個地點，首先是網咖、漫畫店，能吹冷氣、點飲料，還可手機免費充電；接著是運動中心，可打羽毛球、撞球、桌球，雖然場地不是很涼，但體力消耗大也懶得吵架，頂多就是互相鬥嘴。

第3個則是U2電影院，原PO認為，非常適合塞在戶外行程中間，涼涼冷氣與躺在沙發上直接讓身體降溫，還可以自己帶東西進去吃，也比一般電影院再便宜一點。

第4個則是IKEA，原PO直呼，可以邊逛邊聊天，也不會有店員來打擾，逛累了可以去吃餐廳，尤其內湖店還有一小區沙發可以坐，讓她給5顆星推薦。

最後，第5個則是摩鐵，原PO一口氣給6顆星大推，並害羞解釋原因「準備熱到吵架的時候，去打一架就好了！」

底下網友也分享，「找有冷氣+有吃的地方就對了，心情一定好一半以上，博物館展覽什麼的」、「我喜歡逛超市，尤其是LOPIA，夾娃娃也還不錯，跟男友一起夾娃娃或零食，久久去一次蠻新奇的，最後蠻推薦打保齡球 」、「U2啊！看到一半還可以摸來摸去」、「室內的話溜冰場吧，室外的話早起去爬山」、「海邊啊，玩水就不會熱了吧，而且情侶在夏天約會去海灘才有氣氛」、「地下街或山上」、「我跟男友最近都一起在家玩Switch」。

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