觀眾看電影「起乩」誇張片曝光　亂撒爆米花大鬧讓電影院抓狂

▲看這部電影會起乩！誇張影片曝光，學無腦抖音片讓電影院抓狂。（翻自抖音）

圖文／鏡週刊

《麥塊電影》（A Minecraft Movie）將電玩改編成真人電影，在歐美電影票房開出好成績，不過有一點卻讓電影院業者相當頭痛，因為先前有不少觀眾模仿抖音無腦片，在看電影過程中突然「起乩」，甚至弄亂戲院，讓業者苦不堪言。現在就有民眾反映，在電影播放之前，電影院人員都會特別宣讀「秩序守則」，如果有不服者，請自行離場。

據英國《每日郵報》報導，近日在抖音與社交網路上，出現不少觀眾在電影院看《麥塊電影》電影，只要播放到好萊塢男星傑克布萊克（Jack Black）在劇中飾演的角色喊出：「雞騎士！」（Chicken Jockey）時，大家就會開始「起乩」，不僅大呼小叫，更會亂撒爆米花。

這些觀眾的惡搞行為，不僅嚴重擾亂戲院秩序，也讓戲院難以清潔。因此現在有民眾發現，如果到戲院觀賞這部電影，工作人員還會特地在放映之前，出來宣讀秩序守則，並強調如有不服者，可先自行離場。

另據英國《衛報》報導，英國多家影院，包括威特尼的Cineworld戲院、錫德茅斯Radway戲院以及費勒姆和洛赤代爾的Reel戲院，都張貼告示，警告觀眾不要擾亂電影院秩序。甚至威爾斯紐敦的Regent戲院更表示，如果觀眾太超過，不排除停止播映電影。

▲《麥塊電影》（A Minecraft Movie）將電玩改編成真人電影。（翻自imdb.com）



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