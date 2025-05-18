女友控看電影指侵！男喊冤「親密互動」　法官認定無罪

▲小華（化名）指控被吳男在電影院指侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

新北地檢署起訴吳姓男子涉嫌對女友進行強制猥褻，但法院審酌後，認定證據不足，判決無罪，日前高等法院駁回檢方上訴，全案仍可再上訴。

檢方指控，吳男於2021年9月間與小華（化名，下同）在永和某影城觀影時，趁女方不備將手伸入褲中，進行性侵行為，導致女方情緒崩潰、罹患憂鬱症。吳男則全盤否認，表示兩人當時正處曖昧階段，有摟肩、擁抱等親密互動，並指出案發隔日兩人一同前往遊樂園，之後也多次碰面，關係密切，質疑女方因感情生變報復提告。

法院審酌後認為，全案僅憑女方單方面指控，缺乏其他補強證據，且女方證詞內容前後矛盾，描述細節不一致。案發當下處於公共場所，卻未有即時求助或報警，事後還與吳男持續聯繫、互動，與常理有所出入。女方提供的日記、社群對話與醫院診斷等資料，多為事後補述，缺乏佐證力。

此外，友人張男證稱女方曾向其傾訴遭性侵過程，他回應「我有罵過他」、「他有說他後悔」等語，但庭訊中坦承是為安撫女方情緒才附和，並未實際聽見吳男坦承。

法院強調，性侵案固然舉證困難，但仍須遵守「無罪推定」原則，僅憑被害人指述且存有疑點，難以構成定罪標準。最終一審判吳男無罪，檢方不服上訴，主張女方後續互動屬創傷後「自我安慰機制」，不應成為無罪理由，但高院認為原審判決無違誤，裁定駁回。