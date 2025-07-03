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爭取台東老舊校舍改善經費　藍委要求中央縮短城鄉差距

▲▼ 黃建賓爭取台東老舊校舍改善經費 。（圖／國民黨立委黃建賓辦公室提供）

▲黃建賓爭取台東老舊校舍改善經費。（圖／國民黨立委黃建賓辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

我國老舊校舍超過一萬棟，據統計，台東縣內50年以上教學使用校舍共有56棟，台東縣立委黃建賓表示，已盤點台東縣內公立高中職提報之老舊校舍改善計畫，要求教育部國教署優先補助，並將持續爭取國中小老舊校舍改善經費，務必縮短教育資源的城鄉差距，「教育要平權，校舍要安全！」

黃建賓指出，我國老舊校舍超過一萬棟，屋齡50年以上約2200棟，中央補助整建金額卻過低，其中關於校舍補強跟拆除經費，在行政院編列114 年度一般性補助款部分，22縣市總額僅有27.02億元，台東縣甚至只有4000萬元，僅占總額的1%多左右，呈現嚴重城鄉落差，如今行政院又大砍地方一般性補助款，恐造成台東老舊校舍改善速度雪上加霜。

黃建賓表示，台東縣內共有6所國立、1所縣立高中職，承擔學科及技職教育人才培育，是台東重要的產業人才庫，但長期飽受颱風、地震影響，加上年代久遠，部分校舍已出現漏水、外牆剝落、電力系統老化等情形，亟需中央協助改善，昨日已與教育部國教署開會，盤點台東縣內公立高中職老舊校舍改善計畫，要求中央列入優先補助對象，國教署也同意先以結餘款辦理，並研議納入未來的優先補助對象。

黃建賓強調，中央教育資源分配，除了依人口密集度，也要考量各縣市財力狀況，優先給予偏鄉更多協助，「教育要平權，校舍要安全」是台東最基本的訴求。針對教育部先前喊出將投入350億元推動「公立國民中小學老舊校舍拆除重建計畫」，將持續緊盯中央，務必優先挹注偏鄉資源，改善台東教育環境，縮短教育資源的城鄉落差。
 

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