偽造藍委聲音相片宣傳大罷免！　國民黨團：適可而止

▲國民黨立委王育敏。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免投票倒數，正反雙方空戰交鋒，桃園卻發生罷免團體偽造，國民黨立委萬美玲、魯明哲聲音及照片宣傳大罷免。對此，國民黨立院黨團副書記長王育敏今（3日）呼籲適可而止，發起大惡罷，人民已經很厭惡，如果手段過程還扭曲委員個人照片、聲音達到罷免目的，這是道地的違法。

萬美玲昨日鈞表示，有罷團非法竊用及變造她的肖像，並散布不實選舉廣告文宣，兩人已委請律師蒐證，並依法向檢警調機關提出告訴，呼籲支持者站出來，遏止這種歪風；魯明哲則是表示，今年2月遭罷免團體成員以AI變造聲音，散布罷免相關消息，魯明哲團隊發現後依選罷法「意圖使被罷免人罷免案通過」報案告發，檢調向法院申請搜索票後，將涉嫌變造聲音的王姓嫌犯查緝到案，依偽造文書、妨害名譽函送桃園地檢署偵辦。

王育敏今日受訪時說，現在看到罷團使用不合法手段，刻意扭曲委員聲音，甚至盜用照片說同意罷免，這是違法行徑，有些委員已經去告發。她呼籲罷團適可而止，發起大惡罷，人民已經很厭惡，如果手段過程還扭曲委員個人照片、聲音達到罷免目的，這是道地的違法。

另，美國在台協會（AIT）台北處長谷立言暗示我國朝野都應支持國防預算，王育敏表示，國民黨也有管道跟美國方面溝通，美方也都知道國民黨支持國防預算。

王育敏說，目前凍結的只有海鯤號10億，刪減預算也不是史上最高，只有1%而已，相信美方充分了解。昨國民黨主席朱立倫也表達過民黨本就支持國防，還積極爭取軍人加薪，民進黨全反對，誰比較支持國防、國軍弟兄，大家都很清楚，國民黨支持力道比民進黨更大。