反罷免啟動「藍白合」 ！　台中3藍委掛盧秀燕、黃國昌合體看板

▲國民黨黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋掛盧秀燕、黃國昌合體看板，力拼反大罷免 。（圖／國民黨台中市黨部提供）



記者崔至雲／台北報導

罷免投票倒數24天選情持續升溫，台中立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋列入首波投票，為爭取民眾認同，已舉辦破百場說明會，拚不同意罷免投票率。今（3）日三位立委再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，由台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌共同入框，展現藍白合作抗衡民進黨政治追殺的決心。

羅廷瑋強調，最近看到台灣的亂象，真的拜託在野要團結，別再分你我，此時此刻要一起贏回正義，搶救台灣的民主、搶救台灣的經濟民生。

廖偉翔指出，民眾已經普遍對於全台罷免造成社會的撕裂、對立感到厭倦，也對於不顧經濟、不顧民生造成的痛苦反感，我們希望透過在野的大團結跟整合，一起讓國家社會回到正軌。

黃健豪表示，盧秀燕、黃國昌兩人被封為台中「反罷免最強母雞」， 台灣正面臨國際局勢動盪與經濟挑戰，民生衝擊是當務之急，百姓對於「幹政治不幹政事」深感不耐，在野力量大團結將小我化為大我，以民為本、為民發聲。

國民黨台中市黨部副主委張書華強調，對抗執政黨的追殺，我們要團結每一股在野的力量，維繫台灣民主制度中制衡的力量。黨部將持續透過各式文宣和活動，呼籲民眾7月26日，出門投下不同意罷免。