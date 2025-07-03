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台東栗松溫泉出意外！男遊客跌倒斷腿　勇消歷經10小時成功救援


▲台東縣消防局執行栗松溫泉山域救援行動 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣消防局執行栗松溫泉山域救援行動 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣消防局於2日接獲台東縣警察局110通報，海端鄉栗松溫泉山區傳出民眾意外事件。一名登山者於溪谷底部不慎跌倒，造成右小腿骨折，行動受限，急需協助脫困。

事故發生於2日上午，消防局於當日11時26分接獲報案後，立即啟動山域救援機制，派遣關山消防大隊共16名人員前往現場救援，包括5名專業消防人員及11名關山、海端義消成員。

由於栗松溫泉地形險峻、地勢起伏劇烈，加上天候不穩與地面濕滑，增加救援難度。救援人員攜帶繩索、軟式擔架、省力滑輪與固定裝備等專業器材，徒步深入山區展開救援行動。經過長時間艱難跋涉，於下午14時56分成功接觸患者，並立即進行患肢包紮與固定處置。

在搬運過程中，現場地勢落差極大，通行空間狹窄，增加人力搬運困難。為克服環境限制，救援團隊採取分段接駁方式，並架設繩索滑輪系統輔助搬運，同時調派照明與後勤人力支援。歷經長時間協調與努力，終於於晚間21時22分順利將傷患護送至登山口，並轉送至台東馬偕醫院接受進一步治療。患者送醫時意識清楚，生命跡象穩定。

台東縣消防局呼籲民眾，進入山區或溫泉景點前，應充分評估自身體能與裝備狀況，並留意地形與天候變化，預防意外發生。如遇緊急狀況，請立即撥打119報案，消防局將全力投入救援行動，保障民眾生命安全。

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