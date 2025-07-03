▲「金廈泳渡」面臨停辦。（圖／記者林明揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

「金廈泳渡」活動是兩岸唯一由官方合作舉辦的游泳賽事，原本預計7月26日登場。沒想到近期卻傳出，中央疑似覺得活動有統戰意味，要求金門縣政府停辦；對此，金門副縣長李文良表示，兩岸泳渡會等收到正式公文再做處置，不過金門海上晨泳仍會照常舉行，雖然尊重中央看法，但仍希望能單純進行體育活動。

由金門縣政府舉辦的「2025金門海上長泳」與「第13屆金廈泳渡接力公開賽」，將在7月26日至27日於金門海域登場，包含來自台灣本島及國際的泳友，預計可以吸引超過1200名泳者、超過3000人次湧入金門，不過卻傳出中央認為「金廈泳渡」活動有統戰意味，加上撞期大罷免投票，因而要求金門縣政府停辦。

▼副縣長李文良表示希望能單純進行體育活動，但仍尊重中央決定。（圖／記者林明揚翻攝，下同）

對此，副縣長李文良表示，活動包含兩岸泳渡和金門的海上晨泳，海上晨泳的部分仍會照常舉行，泳渡則等收到陸委會的正式公文再做處置。

對於兩岸泳渡可能停辦，李文良指出，現在兩岸氛圍確實不太好，也確實擔心活動有統戰的意涵，當然也尊重中央在這些事情上的看法，不過還是希望能很單純地去進行體育活動。至於活動是否能延期取代停辦，因活動不僅要看潮汐，也要看氣候條件，7月26日這天是很早前就定下來，加上還要處理相關行政流程，要延期確實有困難。