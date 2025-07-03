萬巒辦活動宣傳全民國防！被控施壓軍方　立委蘇清泉說話了

▲萬巒辦活動善意宣傳全民國防遭人放話「施壓」抹黑，立委蘇清泉還原經過。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉公所將舉辦「萬巒節」活動，因陸軍333旅位於萬巒鄉，軍方向與地方友好，鄉公所願主動協助宣傳全民國防，透過立委蘇清泉協調軍方參與地方文化節，但協調會前即遭惡意放話，指立委施壓軍方。蘇清泉表示，本於善意協助鄉公所協調軍方，卻遭放話扭曲，根本沒有施壓情事。

蘇清泉指出，屏東做為台灣尾，向為軍隊駐紮、訓練重地，基於全民力挺國軍、支持國防的理念，屏東鄉親也向與軍方保持友好關係，中校退伍的萬巒鄉長林國順更因出身軍職，深刻了解並認同國軍，這次鄉公所規劃「萬巒節」地方文化節行銷活動，林鄉長主動提出願藉此場合宣傳全民國防理念，也獲得軍方與地方各級民代支持。

因此，林鄉長向蘇清泉表達上述規劃，蘇清泉認同林鄉長立意良善的宏願，透過立委辦公室向軍方協調，商請國軍武器裝備在現場做靜態陳展。由於立法院藍白黨團甫合作通過為軍人加薪法案，加上報載軍校招生陷入困境，蘇清泉立委辦公室便提出可趁此機會擴大宣傳軍校招生想法，與軍方初步協調時也獲國防部高層認可。

豈料，協調過程中立委辦公室應軍方要求提出書面請求，這份書面請求還只在構想階段，雙方還尚未進入實質討論，即遭軍方有心人流出，並套上「施壓」、「小閱兵」等惡意語詞，將原本美意完全抹煞，隨即又被有心政客無限上綱，令屏東鄉親為之氣結。

蘇清泉表示，自己服役時就在公認最艱苦的海軍陸戰隊，親身體驗過軍人犧牲奉獻的情操，深知部隊平時辛勤操演、戰時以命護國的精神，不管在擔任醫師、經營醫院或出任立委，對國軍一向支持不遺餘力，對於這次協調軍方時遭人惡意操作，深感不解與遺憾。

「韌性國防不是口號，是平時就要精神動員，才能讓民眾自願自發支持國軍」，蘇清泉強調，自己服役時軍方就宣傳「軍愛民、民敬軍」，一些軍方單位平時會派人支援鄉里國中小學的慶典活動，本質上與這次鄉公所舉辦萬巒節的起心動念是一致的，不能理解為何這次就被人惡意操作。

蘇清泉說，辦公室助理所提出的書面請求，還未經過與軍方協調，是否派出這些武器裝備，自然要以軍方戰訓任務優先考量，不可能影響部隊本務，尤其針對自己從未向軍方說出任何一句話，卻被人惡意冠上「施壓」二字，不僅與事實不符，也完全抹煞地方鄉親支持國軍的美意。