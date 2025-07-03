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屏東低收翁養3孫陷困境　枋寮警+善心團體聯手捐款

▲枋寮警分局員警幫助陳家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局員警幫助陳家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉陳姓男子與3位孫子相依為命，最小的孫子僅2歲，他因年紀大無法賺錢養家，僅靠政府低收入戶補助為生，枋寮警分局員警得知，自掏腰包並聯繫善心團體共捐助3萬1000元，並通報社福單位啟動急難救助，冀望幫助他家度過難關。

▲枋寮警分局員警幫助陳家。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局枋寮派出所警員李昭慶進行勤區查察勤務進行入戶宣導，得知轄內陳姓男子為中低收入戶，因家庭因素與3名孫子相依為命，其中1位年紀2歲，由於必須負擔孫子的教育學雜費及安養費，但因年邁無法工作賺錢養家，僅靠政府補助津貼維持家計，家中經濟陷入困境。

李昭慶便與善心團體慈愛慈善會理事長張義明先生致贈慰問金新臺幣(以下同)1萬6000元、東隆宮溫府德修慈善會總幹事莊有明致贈慰問金1萬元及崇聖殿功德會由委員曾士銓先生致贈慰問金5000元等，共計捐款3萬1000元，並通報轉介枋寮鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，期盼能幫助他家渡過燃眉之急。

分局長盧恒隆肯定同仁發揮愛心，遇到弱勢家庭，努力媒介資源助他們渡過難關，呼籲民眾若發現需要幫助的家庭，隨時向警方反映，將協助轉介相關社福單位，並結合社會資源，共同守護社會的溫暖與安定。

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