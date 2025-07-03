夏日泡泡趴來襲！ 7/12屏東市千禧公園打水仗　臉書留言有獎品

▲「夏日泡泡趴」7月12日在屏東市千禧公園登場。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所廣受好評的「夏日泡泡趴」將於7月12日在千禧公園登場，設置大型滑水道等設施，讓親子同樂戲水消暑，FUN享盛夏。

屏東市公所113年舉辦「夏日泡泡趴」，受到市民朋友熱烈迴響，為許多親子家庭增添歡樂時光，民眾敲碗許願，希望活動能持續辦理，公所團隊不負眾望，於7月12日(六)下午3時到晚上7時，在千禧公園舉辦「夏日泡泡趴」，這回設置更多刺激趣味的大型滑水道，要讓大小朋友歡樂戲水、打水仗，消暑透心涼，開心FUN暑假。

「夏日泡泡趴」活動現場設置大恐龍水池、火山歷險記、Z型滑水道及米奇城堡等刺激好玩的水上遊樂設施，採無毒、防滑PVC材質，確保遊戲時的安全性，民眾可安心遊玩。下午3時舞台區規畫精彩開幕秀，安排小芙尼家族唱跳秀及舞台互動秀，陪大夥開心唱唱跳跳。

當日現場發放限量500張闖關卡，民眾只要完成闖關區指定任務，集點成功，便可兌換限量抽拉水槍。現場周邊還設有文創市集，民眾可吃吃逛逛，悠閒度過週末假期。

市長周佳琪表示，公所團隊舉辦「夏日泡泡趴」目的是為鼓勵孩子多到戶外運動、接近大自然，遠離手機等3C產品，同時也能放鬆身心。屏東市公所打造安全清涼的戲水場域，以有趣的泡泡童玩及大型水上遊樂設施，邀請民眾於12日午後帶著孩子們到千禧公園，在炎熱的天氣裡，享受充滿童心童趣的消暑戲水活動，增進親子互動時光，為暑假留存美好回憶。

而獲好評的「夏日泡泡趴」，今年活動更加豐富精彩。屏東市公所溫馨提醒民眾，務必攜帶換洗衣服，民眾屆時前往千禧公園，追逐嬉戲、歡樂戲水，共同創造今年盛夏酷暑美好話題。

即日起至7月9日下午17時到屏東市公所臉書『夏日泡泡趴』指定貼文留言，就有機會獲得電動聲光泡泡機，總計抽出200名，活動詳情請至屏東市公所臉書查詢。