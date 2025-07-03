　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

夏日泡泡趴來襲！ 7/12屏東市千禧公園打水仗　臉書留言有獎品

▲「夏日泡泡趴」7月12日在屏東市千禧公園登場。（圖／屏東市公所提供）

▲「夏日泡泡趴」7月12日在屏東市千禧公園登場。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所廣受好評的「夏日泡泡趴」將於7月12日在千禧公園登場，設置大型滑水道等設施，讓親子同樂戲水消暑，FUN享盛夏。

屏東市公所113年舉辦「夏日泡泡趴」，受到市民朋友熱烈迴響，為許多親子家庭增添歡樂時光，民眾敲碗許願，希望活動能持續辦理，公所團隊不負眾望，於7月12日(六)下午3時到晚上7時，在千禧公園舉辦「夏日泡泡趴」，這回設置更多刺激趣味的大型滑水道，要讓大小朋友歡樂戲水、打水仗，消暑透心涼，開心FUN暑假。

▲「夏日泡泡趴」7月12日在屏東市千禧公園登場。（圖／屏東市公所提供）

▲「夏日泡泡趴」7月12日在屏東市千禧公園登場。（圖／屏東市公所提供）

「夏日泡泡趴」活動現場設置大恐龍水池、火山歷險記、Z型滑水道及米奇城堡等刺激好玩的水上遊樂設施，採無毒、防滑PVC材質，確保遊戲時的安全性，民眾可安心遊玩。下午3時舞台區規畫精彩開幕秀，安排小芙尼家族唱跳秀及舞台互動秀，陪大夥開心唱唱跳跳。

當日現場發放限量500張闖關卡，民眾只要完成闖關區指定任務，集點成功，便可兌換限量抽拉水槍。現場周邊還設有文創市集，民眾可吃吃逛逛，悠閒度過週末假期。

市長周佳琪表示，公所團隊舉辦「夏日泡泡趴」目的是為鼓勵孩子多到戶外運動、接近大自然，遠離手機等3C產品，同時也能放鬆身心。屏東市公所打造安全清涼的戲水場域，以有趣的泡泡童玩及大型水上遊樂設施，邀請民眾於12日午後帶著孩子們到千禧公園，在炎熱的天氣裡，享受充滿童心童趣的消暑戲水活動，增進親子互動時光，為暑假留存美好回憶。

而獲好評的「夏日泡泡趴」，今年活動更加豐富精彩。屏東市公所溫馨提醒民眾，務必攜帶換洗衣服，民眾屆時前往千禧公園，追逐嬉戲、歡樂戲水，共同創造今年盛夏酷暑美好話題。

即日起至7月9日下午17時到屏東市公所臉書『夏日泡泡趴』指定貼文留言，就有機會獲得電動聲光泡泡機，總計抽出200名，活動詳情請至屏東市公所臉書查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中1家5口亡　初判死因曝
獨／葉金勝享壽82歲　為兒葉天倫慶生「當晚緊急送醫」
TWICE娜璉來了！　高雄「太陽超毒」熱到嘟嘴
彭振聲妻遺體到靈堂！　兒哀痛全程護送
台女星認瞞尪「偷墮2胎」！交往2年就懷孕：還不想當媽
快訊／王大陸首開庭　3律師陪現身
H級辣模辛尤里「突宣布懷孕7個月」！　OnlyFans照拍
信義區新百貨7／25開門見客！　「全台最大星巴克」將登場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東警分局上半年成功阻詐136件　守住1.1億逮31車手

萬巒辦活動宣傳全民國防！被控施壓軍方　立委蘇清泉說話了

基隆推12堂夏日限定樂齡課程　玩AR體驗虛擬海底世界

台南身障就博會7/5善化登場　550職缺＋防騙專區一次滿足！

米糧傳愛42年！醒天宮偕信眾助弱勢　邱佩琳：讓基隆更有溫度

黃偉哲領軍形象片開跑！　「100亮點主題月」熱力登場

台南市教育局發表廚藝競賽成果影片　展現校廚創意與熱情

空間×風格×材料的交會！　「好感空間展」台南開展探索理想生活

金門坑道音樂節10月登場！匯集國內外頂尖音樂家　7月7日開放購票

夏日泡泡趴來襲！ 7/12屏東市千禧公園打水仗　臉書留言有獎品

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

屏東警分局上半年成功阻詐136件　守住1.1億逮31車手

萬巒辦活動宣傳全民國防！被控施壓軍方　立委蘇清泉說話了

基隆推12堂夏日限定樂齡課程　玩AR體驗虛擬海底世界

台南身障就博會7/5善化登場　550職缺＋防騙專區一次滿足！

米糧傳愛42年！醒天宮偕信眾助弱勢　邱佩琳：讓基隆更有溫度

黃偉哲領軍形象片開跑！　「100亮點主題月」熱力登場

台南市教育局發表廚藝競賽成果影片　展現校廚創意與熱情

空間×風格×材料的交會！　「好感空間展」台南開展探索理想生活

金門坑道音樂節10月登場！匯集國內外頂尖音樂家　7月7日開放購票

夏日泡泡趴來襲！ 7/12屏東市千禧公園打水仗　臉書留言有獎品

直男大叔「性奇遇」初嚐後庭之歡　爽和老婆分享⋯卻引爆婚姻危機

曾沛慈自揭超愛「襲胸」　坦承最初不敢素顏見老公

初判死因曝！豐原1家5口一氧化碳中毒亡　疑代購黃金遭詐走上絕路

你不是眼光差！總愛錯人、吸爛桃花　心理學揭童年真相讓人驚呆

王大陸開庭OOTD揭曉！台灣潮牌配沛納海手錶　搭豪車現身開庭

開放客人自由播黑膠唱片！古亭站佛系咖啡廳　70元就能喝手沖

黃金受追捧且前景看漲　長期佈局具分散風險效果

不只升等商務艙　行政院：軍人節前後將推出更多敬軍優惠

受不了想辭職！看血型就懂理由　A型怕人際壓力、AB型討厭加班

跟阿姨和解了！曾為選議員槓上　藍青年張煥霖今掛反罷看板挺李彥秀

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

地方熱門新聞

桃園北橫三大主題遊程登場　推動山區觀光

我扶輪我驕傲　張玉斌就任扶輪3502地區總監

雲科大芒果炸彈爆擊！碩士生機車遭空襲砸出洞

桃園職涯四階段整合計畫　打通學子求職路

來去夏威夷！　華泰名品城全新ALOHA景點亮相

2025國際商學院聯盟年會　元智大學登場

台南裕文國小登上澳洲校園音樂殿堂奪金賞締台灣之最

萬巒辦活動被控施壓軍方　立委蘇清泉說話了

臉書淪詐騙溫床！台灣民間反詐騙協會助提告求償

台南教育局徵才！招募3名心理師打造五「心」級輔導服務

金門坑道音樂節10月登場　匯集國內外頂尖音樂家

廢棄物申報不實重罰　基隆環保局籲業者合法清運

拍桌飆罵！桃殯葬業者失控嗆公務員

台東欣豐食品豆腐工廠排放水質超標　最重罰300萬

更多熱門

相關新聞

低收翁養3孫陷困境　枋寮警+善心團體聯手捐款

低收翁養3孫陷困境　枋寮警+善心團體聯手捐款

枋寮鄉陳姓男子與3位孫子相依為命，最小的孫子僅2歲，他因年紀大無法賺錢養家，僅靠政府低收入戶補助為生，枋寮警分局員警得知，自掏腰包並聯繫善心團體共捐助3萬1000元，並通報社福單位啟動急難救助，冀望幫助他家度過難關。

國3本田擦撞護欄打橫再撞BMW！驚險影片曝

國3本田擦撞護欄打橫再撞BMW！驚險影片曝

內埔警萬巒+新北勢分駐所新任所長 林俊宏+潘亮儒上任

內埔警萬巒+新北勢分駐所新任所長 林俊宏+潘亮儒上任

罷免涉造假　國民黨組發會副主委收押

罷免涉造假　國民黨組發會副主委收押

高溫騎士暴躁違規多　屏東警加強交通取締

高溫騎士暴躁違規多　屏東警加強交通取締

關鍵字：

屏東夏日活動戲水趴千禧公園市民熱烈反應

讀者迴響

熱門新聞

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

28歲Netflix女星暴斃家中！

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

獨／台中驚傳一家五口命案！

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

台中一家五口被錢壓垮　大女兒二度上當鋪

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪

陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　結果出爐

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面