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元智大學AI快篩技術登國際舞台　助攻失智症早期檢測

▲元智大學AI快篩技術助攻失智症早期檢測

趙燿庚教授領軍的AI研發中心團隊，成功開發出全球領先的AI MCI快篩工具。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著人口高齡化，失智症成為全球關注的重大健康議題，台灣65歲以上長者中，每10人將有1人罹患失智症，而其中阿茲海默症比例最高。元智大學電機系趙燿庚教授領軍的AI研發中心團隊，在美國高通(Qualcomm)計畫支持下，運用大語言模型與深度學習技術，成功開發出全球領先的AI MCI快篩工具。

該技術透過非侵入式「看圖說故事」語音測試，僅需1分鐘，即可透過LINE平台進行遠端篩檢，使用者甚至能在家中利用手機或平板快速檢測，有望大幅提升MCI（輕度認知障礙）的早期發現率。

▲元智大學AI快篩技術助攻失智症早期檢測

▲元智大學AI快篩技術，助攻失智症早期檢測。（圖／元智大學提供）

趙燿庚27日指出，與傳統量表檢測(例如CASI、MMSE)需專業人員判讀不同，元智大學的MCI快篩屬於智慧軟體醫材（SaMD），可自動判讀，並能與智慧裝置整合，如智慧手錶、智慧眼鏡及照顧機器人等，進一步應用於遠距醫療，提供省時、省力、省成本的創新解決方案。

在2024年國際TAUKADIAL中英雙語認知功能AI預測競賽中，元智大學AI研發團隊僅用幾星期建立AI模型，結果榮獲全台第一名、亞洲第二名，並與美國約翰霍普金斯大學並列全球第五名。其華語MCI檢測準確率更突破90%，成為台灣少數成功送出最終預測並進入排名的隊伍之一。此競賽由英國愛丁堡大學、美國卡內基美隆大學、台灣國立成功大學及天主教耕莘醫院共同主辦，評比標準極為嚴格。

這項傲人的國際成績，彰顯元智大學在語音AI領域的技術實力，更為全球失智症早期檢測提供了革命性突破。未來，該團隊將持續優化技術，並與醫療界攜手，推動AI智慧醫療邁向新紀元。

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