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元智大學書店設罷免收件站惹議　創辦人曝心聲：無黨派色彩、與學校無關

▲元智大學今天宣布，鑒於疫情急遽升溫，自今（14）日起，所有實體課程採遠距教學至學期末。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲元智大學。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者郭運興／台北報導

位於桃園市的元智大學，近日因校園書店設立罷免收件站，遭校內學生於網路平台討論，引起議論。校方則回應，已要求商家撤除，未來將加強宣導教育中立。對此，該書店創辦人、元智大學教師陳巍仁今(15日)回應此爭議，他表示，本書屋愛台灣更重視消費者，立場也與學校無關，書屋僅收件而未辦理任何活動，公民均為自主連署，所謂違背教育中立原則，根據何在？有人檢舉至教育部，他期待結果，以及法律界見解。

針對校內書店爭議，元智大學表示，接獲反應後，便立即要求撤除罷免站，設置收件點的天河書屋，是依合約出租的商家，不代表學校立場，至於商家被指未按契約規定業務執行的部分，將送相關會議審議。元智大學強調，辦學理念一向秉持教育中立、理性客觀立場，將持續加強宣導教育中立理念，杜絕類似事情發生。

對此，天河書屋創辦人、元智大學教師陳巍仁表示，收件點天河書屋仍遭到零星網路騷擾，特別說明，他們是按合約營運之私人企業，立場與學校無關。獨立書店本就自具理念，之前辦理各議題講座或書展亦未曾遭到干預，這陣子僅提供收件服務，連活動都未舉辦，若再遭無理或惡意檢舉，也會依法維護權利。

陳巍仁表示，連署為公民團體發起，文宣上提及書店時並未連結學校名稱，以政治進入校園名義干涉社區內之公民自主行使權力，實無依據。

「受媒體討論全在料想之中」。陳巍仁直言，事實是否如媒體所述，也請各自判斷斟酌，然他們既無教學或行政權責，書店亦僅收件而未辦理任何活動，公民均為自主連署，所謂違背教育中立原則，根據何在？

陳巍仁提到，一個默默擺在書店裡，連志工跟說明人力都沒有的收件點，竟會讓這麼多人恐慌，非常值得玩味？大學每年有多少不同立場的人進來演講？有多少不同背景的單位、基金會合作辦理活動？接受哪些捐款？還有紅統教授民代天天以學校名義大鳴大放，這些在乎教育中立的人去哪了？

最後，陳巍仁認為，大學要亡，第一個現象就是放棄思辨教育，還有把學生當成毫無自我的天真幼兒。而且要鄭重表達，書店裡最能影響人的是書，每本書都在把你洗一遍，一輩子有效，當然，不讀書的完全不能理解，而且超害怕有人讀書，進而禁止別人讀書，這歷史大家都不陌生對嗎？籲請大家重視公民素養，騷擾私人店家與阻止他人行使選舉罷免權都是要負法律責任的。

▼粉專「借我幾分鐘」日前指出，桃園幾處罷免連署收件站，包含天河書屋。（圖／翻攝自Facebook／借我幾分鐘 ）

▲▼桃園罷免連署收件站。（圖／翻攝自Facebook／借我幾分鐘 ）

▼後續經校方反映，桃園罷免連署收件站已更新，撤下天河書屋。（圖／翻攝自Facebook／借我幾分鐘 ）

▲▼桃園罷免連署收件站。（圖／翻攝自Facebook／借我幾分鐘 ）

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