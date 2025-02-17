　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

元智大學攜手亞東醫院舉辦醫護創新營　探索智慧醫療新未來

▲元智大學攜手亞東醫院舉辦醫護創新營

▲元智大學攜手亞東醫院舉辦醫護創新營。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學護理學系與亞東紀念醫院，攜手響應新北市教育局「新北大教育計畫」，共同舉辦「醫護創新之旅：從基礎到智慧的全面探索」營隊，吸引許多對醫護領域充滿熱情的高中生踴躍參與。元智大學護理學系主任蘇英華17日表示，營隊融合醫療技能與前沿科技，讓學員親身體驗醫護工作的專業特性，更能探索智慧醫療的無限可能。

蘇英華主任說，醫護創新之旅營隊活動內容豐富多元，涵蓋外科傷口縫合技術、心肺復甦術團體競賽、語言與吞嚥復健體驗以及智慧醫療探索等主題。學員們親手操作縫合技術，模擬外科醫生處理傷口的過程，深刻體驗醫療現場的專業要求與成就感。

▲元智大學攜手亞東醫院舉辦醫護創新營

▲元智大學醫護學院院長暨亞東醫院副院長陳芸教授（中）與營隊學員及其傷口縫合成品。（圖／元智提供）

表現優異的四位學員，更獲得陳芸教授頒發的「金手指獎狀」，展現精湛的技藝與細膩的手感。在心肺復甦術團體競賽中，學員們透過模擬緊急狀況，學習如何在有限時間內有效施行救援，不僅強化醫護專業能力，更培養團隊合作與時間管理技巧。在語言與吞嚥復健體驗課程中，學員們認識到嗓音健康在溝通能力上的重要性，並親身嘗試食物增稠劑的應用，了解語言治療師如何幫助吞嚥困難患者改善進食能力。

▲元智大學攜手亞東醫院舉辦醫護創新營

▲學員進行傷口縫合。（圖／元智大學提供）

此外，智慧醫療探索環節則帶領學員一窺智慧科技如何輔助醫護教育與臨床實務，展示透過手機輔助實現無紙化醫療記錄管理的高效性，並讓學員體驗VR技術在醫護教育中的應用，展望未來醫療的發展趨勢。

營隊學員們，也實地參訪亞東紀念醫院的智慧醫療單位，深入門診、加護病房及一般病房，親眼見證智慧醫護設備在臨床實務中的應用，親自感受科技如何提升照護品質與效率。王姓學員表示，此次營隊不僅讓他深入了解醫護工作的專業性與多樣性，更激發了對醫療科技的濃厚興趣，對未來投身醫護領域充滿期待與憧憬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陳怡君100萬交保　士檢提抗告！
主持人車剛發動「交警秒來開單」　她傻眼求看秘錄器遭拒：衝業績
顏擇雅：曹興誠露骨照就算不是AI也明顯被設局
孫生哭了！崩潰求媽媽「別再鬧了」　畫面曝光
快訊／王世堅駕BMW　車禍畫面曝
新光三越氣爆11名「無名英雄」都找到了！　盧秀燕明頒獎
金賽綸陳屍家中「找不到遺書」！　警方曝調查進度
王世堅報平安：我人沒事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

帕拉保齡球世界錦標賽摘金　花蓮視障選手黃賢文獲表揚受贈獎金

南投縣開辦愛心陪伴卡　障友家屬搭大眾運輸享半價、免排隊優惠

因應重大氣爆意外　雲林縣巡檢大型商場安全

屏東身障男喪妻無力處理後事　枋寮警+善心人士出手相助

颱風重創香蕉王國！全台產量少　每公斤飆到100元

台東縣客語深根課程開學　多元班種推廣客家文化

椬梧滯洪池三期開工！明年完工防災、環保、經濟效益全到位

台東縣機車到檢率全台第一　環保局推動偏鄉檢驗服務

屏東87歲嬤寒流來襲半夜遊蕩　東港警關懷帶回派出所

2025天穿日祭天儀式　桃園客家局採古禮舉行祈平安

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

帕拉保齡球世界錦標賽摘金　花蓮視障選手黃賢文獲表揚受贈獎金

南投縣開辦愛心陪伴卡　障友家屬搭大眾運輸享半價、免排隊優惠

因應重大氣爆意外　雲林縣巡檢大型商場安全

屏東身障男喪妻無力處理後事　枋寮警+善心人士出手相助

颱風重創香蕉王國！全台產量少　每公斤飆到100元

台東縣客語深根課程開學　多元班種推廣客家文化

椬梧滯洪池三期開工！明年完工防災、環保、經濟效益全到位

台東縣機車到檢率全台第一　環保局推動偏鄉檢驗服務

屏東87歲嬤寒流來襲半夜遊蕩　東港警關懷帶回派出所

2025天穿日祭天儀式　桃園客家局採古禮舉行祈平安

快訊／議員陳怡君涉貪100萬交保　士檢認有串證之虞今提抗告！

焦凡凡、婁峻碩大婚戴Tiffany珠寶超甜寓意曝光！深V白紗襯好身材

川普俄烏停火談判擬排除烏克蘭？澤倫斯基提「3條件」：否則不接受

幫兒買房竟過戶未婚妻！2人分手父母嚇壞　律師教1招：還能拿回

深圳上線70名「AI數智員工」　並設立「智能機器人基本法」

1分折5%！台灣隊得分越多折扣越多　2家美式餐廳推出經典賽優惠

寄生蟲鑽心臟！男童3年前「生吃蟹腿」…致心包積液險喪命

嘉義縣道路噴火！瓦斯管線挖斷「烈焰上竄2m」　現場驚人畫面曝

主持人車剛發動「交警秒來開單」　她傻眼求看秘錄器遭拒：衝業績？

17歲芭蕾少女「瘦成皮包骨」只剩27公斤！　爸媽被判入獄

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

地方熱門新聞

竹北百貨火爆衝突！路人罵哭鬧孩童反被父母嗆

台中七期晚間又現多輛消防、救護車

台南新營新東路橋地下機車道撞死人肇事逃逸網友懸賞緝兇

土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

台灣燈會爆人潮　市府會勘A19站精進疏運措施

台灣燈會人潮塞爆癱瘓交通　議員盼加強疏運

台灣燈會大量人潮　桃市府7大疏運精進措施奏效

嘉義市自籌3423萬　讓國中小及幼兒園班班有鮮奶　

救國團台東縣主委交接　葛永光期許台東更具年輕活力

太極門台南道館新春茶敘滿年味福佑平安一整年

新北限定海味「黑毛」　東北角釣客搏浪尋鮮

台中稽查全市百貨賣場　抓到2間不合格

台南佳里區信義國小校園通學步道升級師親生齊聲讚！

汐東線工程要徑先行進度超前

更多熱門

相關新聞

2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智策展

2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智策展

2025年台灣燈會在桃園青埔展開，其中《城市聚光燈》燈區，展區由元智藝設系邱杰森助理教授及人社院英專班莫珊嵐老師雙人共同策劃，匯聚了13件作品，以「家的輪廓」為主題，呈現國境之門的桃園，匯集著多元文化，帶來視覺與感官體驗。

義大醫療澎湖IDS8年有成守護菊島健康

義大醫療澎湖IDS8年有成守護菊島健康

元智大學攜手中強光電　培育光電與管理人才

元智大學攜手中強光電　培育光電與管理人才

AI整合病歷「優化手術治療」　國科會成果出爐

AI整合病歷「優化手術治療」　國科會成果出爐

新北市府與亞東紀念醫院合作　簽署MOU推動自主健康管理

新北市府與亞東紀念醫院合作　簽署MOU推動自主健康管理

關鍵字：

元智大學亞東醫院醫護創新營智慧醫療

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

快訊／立委王世堅出車禍！重慶北路派出所前事故

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面