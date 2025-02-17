元智大學攜手亞東醫院舉辦醫護創新營　探索智慧醫療新未來

▲元智大學攜手亞東醫院舉辦醫護創新營。（圖／元智大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

元智大學護理學系與亞東紀念醫院，攜手響應新北市教育局「新北大教育計畫」，共同舉辦「醫護創新之旅：從基礎到智慧的全面探索」營隊，吸引許多對醫護領域充滿熱情的高中生踴躍參與。元智大學護理學系主任蘇英華17日表示，營隊融合醫療技能與前沿科技，讓學員親身體驗醫護工作的專業特性，更能探索智慧醫療的無限可能。

蘇英華主任說，醫護創新之旅營隊活動內容豐富多元，涵蓋外科傷口縫合技術、心肺復甦術團體競賽、語言與吞嚥復健體驗以及智慧醫療探索等主題。學員們親手操作縫合技術，模擬外科醫生處理傷口的過程，深刻體驗醫療現場的專業要求與成就感。

▲元智大學醫護學院院長暨亞東醫院副院長陳芸教授（中）與營隊學員及其傷口縫合成品。（圖／元智提供）

表現優異的四位學員，更獲得陳芸教授頒發的「金手指獎狀」，展現精湛的技藝與細膩的手感。在心肺復甦術團體競賽中，學員們透過模擬緊急狀況，學習如何在有限時間內有效施行救援，不僅強化醫護專業能力，更培養團隊合作與時間管理技巧。在語言與吞嚥復健體驗課程中，學員們認識到嗓音健康在溝通能力上的重要性，並親身嘗試食物增稠劑的應用，了解語言治療師如何幫助吞嚥困難患者改善進食能力。

▲學員進行傷口縫合。（圖／元智大學提供）

此外，智慧醫療探索環節則帶領學員一窺智慧科技如何輔助醫護教育與臨床實務，展示透過手機輔助實現無紙化醫療記錄管理的高效性，並讓學員體驗VR技術在醫護教育中的應用，展望未來醫療的發展趨勢。

營隊學員們，也實地參訪亞東紀念醫院的智慧醫療單位，深入門診、加護病房及一般病房，親眼見證智慧醫護設備在臨床實務中的應用，親自感受科技如何提升照護品質與效率。王姓學員表示，此次營隊不僅讓他深入了解醫護工作的專業性與多樣性，更激發了對醫療科技的濃厚興趣，對未來投身醫護領域充滿期待與憧憬。