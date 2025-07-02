支持國防預算達GDP3.5％　朱立倫批賴清德「亂台十講」只為罷免

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨晚發表「團結國家十講」第四講，談及在野黨刪減凍結國防預算影響國際視聽，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心。國民黨主席朱立倫今（2日）主持中常會時指出，於軍事武器採購、加強國土防禦、社會安全韌性特別預算，這三項國防預算可能超過3%或3.5％，國民黨都表達支持，批賴清德的團結十講，是「造謠十講、亂台十講、惡霸十講、鬥爭十講」，一切都只是為了大罷免。

針對賴清德質疑刪減國防預算，朱立倫今日下午主持中常會時表示，國民黨從過去到現在最重視的就是國防實力，支持國防預算更是長期以來的決心，他提出的「雙D」戰略就是強調國防與對話，降低兩岸之間衝突，確保全民安全。

朱立倫指出，現在立院審查有關經濟與關稅貿易需要的特別預算，卻將國土安全與社會韌性放入其中，這是牛頭不對馬嘴，他認為國防預算不該放在特別預算中，國民黨主張1500億元的預算應該單獨編列在國防預算中。他說，對於軍事武器採購、加強國土防禦、社會安全韌性特別預算，這三項國防預算可能超過3%或3.5％，國民黨都表達支持。

朱立倫也提到，今年國防預算高達4760億，刪減幅度也只有1％，甚至民進黨也同意刪減，這些都是事實，賴清德作為三軍統帥卻帶頭造謠，稱國民黨不支持國防預算，如今凍結的預算早已解凍，所以團結十講是「造謠十講、亂台十講、惡霸十講、鬥爭十講」，目的就是為了大罷免。



朱立倫批評，「總統每一講就顯露出爭議，無論是對國家定位、歷史看法與憲法認知，每項解釋都是基於台獨建國、台灣新憲法的主張，這才是台獨工作者的心聲！」