王世堅嘆朝野用放大鏡針對彼此　「國家面臨問題比這些沒營養的重要」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免投票日倒數階段，有24起國民黨罷免案將於7月26日投票，朝野對立嚴重。綠委王世堅今（2日）受訪時表示，國家現在所面臨的問題比以往多太多，朝野都應該展現氣度跟胸襟，俗語說和者，不論理。朝野都應放下嫌隙，在野黨去曲解總統談話，這不好，在朝者也不能用放大鏡針對在野的，講幾句不對的、做的不好就放大解釋，現在面臨的很多問題，遠比大家每天討論這些沒營養的重要。

對於總統賴清德近期團結國家十講，王世堅認為，國家現在所面臨的問題比以往多太多，自己一直認為朝野都應該展現氣度跟胸襟，如果朝野對立、惡鬥，不是民眾想看到，朝野之間當然有一些不同看法，但整個社會都希望朝野政黨求同存異，如果往這個方向去思考，朝野沒有什麼好爭奪，存同求異，共同為國家社會找出解方、如何應對現在遇到的險境，這才是對的，也是社會所冀望。

王世堅喊話，大家馬上立刻誤會冰釋、合作，不要再論其他吵架的道理，既然要合，就不要論這些，放下嫌隙，存同求異，朝野合作面對國家的困難險境、團結合作才更有力量，這才是對的也才是民眾想看到的，民眾不想看到朝野對立甚至惡鬥，誰講一句話就擴大解釋甚至曲解，這是不好也不對的。

王世堅指出，在野黨去曲解總統談話，這不好，在朝者也不能用放大鏡針對在野的，講幾句不對的、做的不好就放大解釋，現在面臨的很多問題，遠比大家每天討論這些沒營養的重要。

王世堅強調，社會多數民眾每天辛苦工作、過生活，結果看到政治上是這樣子，什麼時候和解？隨時都可以，老一輩的都有教導，大家若要合，就不要再論這些枝節的東西。