賴第四講談國防 國台辦嗆：「毀台邪路」上一條道走到黑

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統昨（1）日進行「團結國家十講」第四講談「國防」，大陸國台辦批評他蓄意挑起兩岸對立對抗、破壞台海和平穩定，在「賣台」、「毀台」的邪路上一條道走到黑。

大陸國台辦發言人陳斌華今（2）日午間發布答記者問，批評賴清德昨天的講話再次暴露其妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」的險惡用心。其悖逆島內（指台灣）民眾渴望和平發展的主流民意，罔顧台灣同胞生命安全和利益福祉，蓄意挑起兩岸對立對抗、破壞台海和平穩定，在「賣台」、「毀台」的邪路上一條道走到黑，是不折不扣的「和平破壞者」、徹頭徹尾的「戰爭販賣者」、名副其實的「麻煩製造者」。

陳斌華稱，賴清德鼓吹所謂「為台澎金馬而戰」，實則是為民進黨一黨之私而戰、為其「台獨」執念而戰，不惜將無辜民眾綁上「台獨」戰車，讓年輕人走上戰場，成為其分裂圖謀的犧牲品；渲染所謂「大陸軍事威脅」，是為掩蓋其一味挑釁、「以武謀獨」的分裂本質；宣稱所謂「與民主國家站在一起」，實則是加碼繳納「保護費」、遞「投名狀」，換取某些外部勢力撐腰打氣。

陳斌華稱，「台獨」是台灣最大的災禍。「台獨」 一日不除，台海就一天不得安寧。賴清德「謀獨」 越深，「毀台」越甚。只有堅決反對、有力遏制「台獨」分裂，台海和平才能得到切實維護，台灣百姓才能安心安居。

陳斌華最後強調，兩岸同屬一個中國，台、澎、金、馬都是中國神聖領土，兩岸同胞都是中國人。只要不搞「台獨」分裂，兩岸就可以共享和平、共謀發展。同時，我們對任何「台獨」分裂行徑決不容忍、決不姑息，有堅定意志、堅強決心和強大能力捍衛國家主權和領土完整，粉碎一切「台獨」分裂圖謀。希望廣大台灣同胞從民族大義和自身福祉出發，堅決反對「台獨」分裂行徑，共同維護台海和平穩定。