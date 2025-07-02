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游盈隆：反對全面性大罷免　但「罷不成傅崐萁」對社會就是災難

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入最後階段，7月26日將進行24位國民黨立委罷免案投票，其中，立法院國民黨團總召傅崐萁更被罷團視為頭號目標。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（2日）表示，自己從一開始就反對全面性無差別大罷免，但並不反對在個別選區的罷免。他提出罷免傅崐萁的兩大理由，強調「傅崐萁如果被罷免成功，對他個人固然是不幸；但如果罷免不成，對社會就是災難」。

游盈隆以「不幸與災難的區別，一個有關大罷免的聯想」為題發文，他先是提到，十九世紀下半葉，英國政壇出現兩個強勁競爭對手；一個是自由黨的威廉 格拉史東(William Gladstone) ，另一個是保守黨的班傑明 狄斯累利(Benjamin Disraeli)，這兩個人都當過英國首相。

游盈隆表示，有一天，狄斯累利打了一個妙喻。他說「你知道不幸與災難的區別嗎?假如格拉史東不慎掉落泰唔士河，那會是一個不幸；但如果有人將他救起來，那會是一個災難」。

游盈隆認為，這讓他聯想到花蓮正在進行罷免藍委傅崐萁，自己覺得，傅崐萁如果被罷免成功，對他個人固然是不幸；但如果罷免不成，對社會就是災難，這可以簡單從兩方面來說。

游盈隆指出，第一，傅崐萁是激發大罷免狂潮的關鍵因素。一來，傅崐萁去年4/26-28高調率領17名藍委，拜會中國政協主席王滬寧，4/27晚上，中共中央台辦在釣魚台國賓館宴請傅等一行人，疑點重重，為人所詬病；二來，身為國民黨立院黨團總召，以鷹派姿態，率領立院黨團成員，結合民眾黨，在國會為所欲為，跋扈囂張，引人側目。

游盈隆再指，第二，傅崐萁是花蓮選出的立委，素行不端，地方口碑很差，喜歡開空頭支票，好大喜功，如花東三法，環島高速鐵路建設特別條例、花東快速公路建設特別條例、國道六號東延花蓮建設特別條例，粗估費用2.5兆，空口說白話，完全不考慮錢從哪裡來，不負責任的作法，到最後連國民黨團都不敢支持提案。

游盈隆直言，事實上，這是傅崐萁一貫伎倆，從公元2000年初，藉炒作蘇花高議題，順利當選立委以來，譁眾取寵，二十年如一日，蘇花高支票沒兌現，政治操作模式也沒改變，花蓮人清楚得很。

最後，游盈隆強調，眾所周知的，自己從一開始就反對全面性無差別的大罷免，但自己並不反對在個別選區的罷免；前者正當性不足，後者是人民的基本權利。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）

▲▼台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）

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