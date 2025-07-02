颱風最快1天內生成　周六又有熱帶系統影響台灣

▲未來一周天氣。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

未來一周高溫持續上看36度，今天到周五午後雷陣雨仍以山區、中南部地區為主，周六起隨著太平洋高壓東退，菲律賓附近的熱帶系統發展逐漸影響台灣，但該系統目前還沒有明確中心，要持續觀察。另外，日本南邊的熱帶性低氣壓目前發展良好，預計1天內會形成輕度颱風，由於距離較遠，不會影響台灣。

氣象署預報員官欣平表示，今天到周五都是各地炎熱，午後山區、南部及西半部有雷陣雨。周六到下周二台灣南側有熱帶系統發展，水氣北移過程中造成天氣變數，但目前還沒有明確中心，要持續觀察。

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他指出，目前日本南邊熱帶性低氣壓發展良好，預計1天內會形成輕度颱風，但與台灣較無關聯。台灣上空受高壓影響，今、明天仍是穩定天氣，但目前台灣南邊菲律賓區域有明顯的雲簇，周六起隨著高壓減弱東退，後續南邊低壓發展會主導周六以後的天氣。

官欣平指出，今天東半部、恆春半島沿海有旺盛對流，導致零星降雨，周五前午後雷雨以西半部、嘉義以南較為旺盛，北部則集中在山區，東半部有局部降雨，明、後天基隆北海岸也有零星降雨。

他表示，周五、周六隨著高壓減弱，菲律賓低壓發展帶來水氣，東半部有陣雨出現，午後以西半部的新竹以南及各地山區雷陣雨為主。周日至下周二則要觀察低壓發展狀況，大環境隨著高壓東退轉為西南風，中南部有零星短暫陣雨，午後大台北、宜花地區及各地山區有雷陣雨。

溫度方面，官欣平表示，未來一周普遍高溫炎熱，西半部及東南部高溫都有35至36度，花蓮及台東也都有34度以上，提醒民眾外出留意防曬。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署）