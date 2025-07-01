氣象署急發大雷雨警報！嘉義2鄉鎮降雨夾帶冰雹　現場畫面曝

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

中央氣象署今(1)日下午4時13分針對嘉義縣中埔鄉、番路鄉等地發布大雷雨即時訊息。稍早，有民眾就拍下當地出現強烈降雨，並伴隨冰雹落下的驚人畫面，一顆顆如5元硬幣大小的冰雹密集落下。此波強降雨一直持續至下午4時45分結束，所幸並未造成災情。氣象署提醒民眾，請務必提高警覺，慎防短時間強降雨、雷擊及局部冰雹等劇烈天氣現象。

▲嘉義縣中埔鄉、番路鄉今日下午4時許下起冰雹 。（圖／中埔鄉鹽館村長陳火盛提供、翻攝臉書綠豆嘉義人）