本周37度高溫範圍擴大　可能有雙颱「1個靠近台灣」

▲各地高溫炎熱，周五前高溫範圍擴大。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(2日)到周五前各地高溫炎熱，高溫範圍擴大，北部可能出現37度高溫，午後有雷陣雨。今中午有熱帶性低氣壓生成，有發展成颱機會，對台灣沒有影響，需要關注菲律賓東方海面低壓帶，未來1到2天可能有另一個熱帶低壓生成，且有機會增強為颱風，北上過程可能靠近台灣。

中央氣象署預報員張承傳表示，周五前全台天氣型態與今日相似，各地為多雲到晴，高溫炎熱，北部有機會出現攝氏37度高溫，且高溫範圍擴大；其他地區也有局部37度高溫，包括中南部、花蓮、金門。

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▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，張承傳指出，周五前東半部及恆春半島會有零星短暫陣雨；午後雷陣雨以嘉義以南地區及其他山區為主，有局部短暫雷陣雨。

周六起太平洋高壓略為減弱，張承傳說明，午後雷雨範圍包括新竹以南與各地山區，將出現局部短暫雷陣雨。周日開始至下周二，風場偏西南風，各地仍多雲到晴，午後雷陣雨主要集中在大台北、宜蘭、東半部與山區，中南部則在清晨至上午間偶有零星短暫陣雨。高溫方面，北部預估仍可達36度，中南部則約落在33至35度間，整體依然偏熱。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

針對熱帶系統動態，張承傳說明，目前在菲律賓東方海面有一處低氣壓，未來一至兩天內有機會發展為熱帶性低氣壓，並朝東北方向移動，有可能在本周生成颱風。

不過張承傳指出，由於其北上速度偏慢，未來路徑變數大，後續不確定性提高，須持續觀察變化。根據目前路徑推估，該系統可能朝日本南方海面前進，北上過程可能靠近台灣，一旦進入「鞍型場」，導引氣流不明確，變化恐更加複雜。

此外，今天中午太平洋上另一熱帶擾動99W已增強為熱帶性低氣壓，將朝偏北方向前進，張承傳也指出，該熱帶低壓也有發展為颱風的潛力，但目前研判對台灣影響較小。