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可能有雙颱「有機會登陸台灣」　最新路徑曝光

（圖／NOAA）

▲菲島東部外海的98W發展中。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

可能有雙颱，最新路徑曝光！氣象專家林得恩表示，TD05、98W強度都會再增強為颱風，根據今晨各國數值模式最新模擬結果，各國路徑對98W仍是相當分歧，歐洲ECMWF模式「颱風中心更有登陸台灣陸地的可能」。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，目前在西北太平洋海域上的TD05，正以北北西轉北，再轉東北的運動方向，朝日本東南方外海前進，強度有再增強為颱風的趨勢，由於距離甚遠，對台灣無影響。

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▼近期可能有雙颱生成。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

林得恩指出，要特別注意的是，在菲島東部外海的98W，根據今晨各國數值模式最新模擬結果，各國路徑仍是相當分歧；歐洲EC-AIFS模式評估會向西北行，過呂宋島進入南海，再沿台灣海峽北上，對我是有影響的。

林得恩分析，美國NCEP模式就比較友善，先北行後轉東北，逕朝日本方向前進，對我無直接影響；到了歐洲ECMWF模式，先往北行，再大幅度折向台灣前進，颱風中心更有登陸台灣陸地的可能，對我也是有影響的。

林得恩表示，綜上98W後續所有的運動變化，都跟環境駛流場的導引關係密切，尤其是太平洋高壓西伸或東退，扮演著關鍵的角色。

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