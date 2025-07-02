3號颱風最快今生成　路徑曝光

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝Easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

今年第3號颱風「木恩」將生成！中央氣象署預報員林定宜表示，位於在日本東南方海面的熱帶性低氣壓，今天有可能增強為颱風，對台灣沒有影響；而菲律賓東方海面的低壓不確定性很大，包括未來路徑及是否會成颱，還要再觀察。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五東半部、恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後嘉義以南、其他山區有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，周六太平洋高壓減弱，午後雷陣雨區域較擴大，範圍包括新竹以南和其他山區；周日到下周二吹西南風，午後大台北、東北部、東部、其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨。

林定宜提到，位於日本東南方海面的熱帶低壓，今天有可能增強為颱風，往北北西移動，對台灣沒有影響；而菲律賓東方海面的低壓不確定性很大，不同模式做起來分歧度很大，包括未來路徑及是否會成颱，都得進一步觀察。

根據國際命名，若成颱將是今年第3號颱風「木恩」（Mun，密克羅尼西亞提供，是雅浦語，6月的意思）。

▼熱帶低壓對台灣無影響。（圖／氣象署）

▼北部注意酷暑、中南部午後雷陣雨。（圖／氣象署）

