　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「7月大災難」嚇跑華人遊客！赴日航班減班　日本氣象台出面闢謠

▲▼日本漫畫家龍樹諒被認為曾精準預測311大地震，而她將出版新作《天使的遺言》。（圖／翻攝自文藝社官網）

▲日本漫畫家龍樹諒指出，真正的大災難將於2025年7月來襲。（圖／翻攝自文藝社官網）

記者羅翊宬／編譯

日本女漫畫家龍樹諒曾在作品《我所看見的未來》的完全版，暗示「真正的大災難」將於2025年7月發生，表示夢中目睹日本南側太平洋發生強震。對此，日本觀光業大受影響，來自華語圈的旅客人數急遽下降，造成香港往返日本班機被迫減班，就連中國大使館都警告，使日本氣象當局緊急出面闢謠。

根據日媒《RKB每日放送》，日本女漫畫家龍樹諒的一句「真正的大災難將於7月來襲」，導致當地觀光業、餐飲業迎來史無前例的蕭條慘況，許多來自華語圈的海外觀光客儘量避免7月前往日本旅遊，記者採訪福岡市博多區某間和服租借店，該間店原本每年吸引中國、南韓、泰國旅客前往，但7月來自香港、中國的旅客預約人數卻急遽下跌。

和服租借店家坦承，原本今年6月還能接到許多筆生意，然而自從進到7月以後，這些訂單卻突然遭到取消，也讓業者感嘆道，「果然謠言還是造成如此巨大的影響！因為日本每天都在地震，讓大家開始關注。」

▲▼日本福岡博多祇園山笠於1日舉行，該祭典擁有770年歷史。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本福岡博多祇園山笠於1日舉行，該祭典擁有770年歷史。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，龍樹諒「2025年7月大災難」的預言在華語圈所造成的影響甚鉅，許多來自香港的旅客紛紛避免在7月前往日本觀光。當地航空公司也透露，原本每周會有13個班次從福岡往返香港，然而到了6月卻減到10個班次，至7月更只剩下7個班次，減班的原因無疑是需求下降。

來自中國大連的旅客表示，「親朋好友看到地震的新聞以後，都叮囑我要多加留意。就連我丈夫也感到相當擔心，甚至還購買保險」；台灣旅客感慨，「台灣也經常發生地震，我早就習慣了」；上海旅客則相當無奈，「已經訂好機票和酒店，只好硬著頭皮來」；香港旅客表示，「儘量避免7月待在日本，所以我6月30日就要回去」。

▼日本媒體討論末日謠言對觀光業造成的影響。

日本政府觀光局（JNTO）指出，儘管今年5月的訪日外籍觀光客人數是有史以來最多，但香港旅客人數與去年同期相比卻減少11.2%（約2萬4000人），而香港的旅行社更透露，預約前往日本旅遊的人數今年比起去年減少6成。

就連中國駐日大使館也發文警告，提醒必須審慎考慮是否如期前往日本旅遊、留學，甚至就連在日本投資不動產前也得謹慎考量。

對此，日本福岡管區氣象台地震海嘯對策調整官山田安之出面闢謠，「針對地震發生的具體時間、地點進行預測，這根本是不可能的事情！從科學的角度出發，並且能準確成功預測（地震），這種案例至今為止從來沒有發生過。」

►7/5大地震傳言！韓國巫女竟誑語「日本血債血還」：海嘯沉沒滅亡
►打臉龍樹諒地震預言！沖繩巫女警告「9月該注意」：能量急遽下降

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「7月大災難」嚇跑華人遊客！赴日航班減班　日本氣象台出面闢謠
不是老柯神預言！為何2藍委罷免案823投票？　中選會曝理由
青島保時捷美女業務「又拿下銷冠」　她喜稱：半年賣出破百輛
最美檢察官46歲了！生日當天排解剖　法醫1動作他笑了
老闆突宣布「7月4日全體放假」　原因驚呆：好荒謬
馬文君、游顥罷免案成立！　8/23投票綁公投
騙12長者3.7億...還害死1人！少東300萬交保
Tommy偷吃人妻　回歸YT狂掉粉「流量慘況曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3號颱風木恩「24小時內」生成　日氣象廳預估路徑曝

2中國男在美被捕起訴！　「收買國安情資」涉間諜行動

26歲女師和16歲學生發生性關係　「自己和同事炫耀」被起訴

鹿兒島震不停！當地居民「每天睡不好」　村長曝：必要時啟動撤離

「7月大災難」嚇跑華人遊客！赴日航班減班　日本氣象台出面闢謠

熱浪35度高溫！　西班牙2歲童被父「忘車內6小時」慘死

「海嘯」直衝眼前？葡萄牙沙灘上演末日場景　專家解釋了

才新婚「睪丸被踢破」　日足球員樂觀：還剩1.6顆蛋

封鎖荷莫茲海峽？　美情報曝伊朗「悄裝水雷」恐斷全球能源命脈

7/9關稅大限逼近！　白宮傳「縮減談判規模」急止血

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

3號颱風木恩「24小時內」生成　日氣象廳預估路徑曝

2中國男在美被捕起訴！　「收買國安情資」涉間諜行動

26歲女師和16歲學生發生性關係　「自己和同事炫耀」被起訴

鹿兒島震不停！當地居民「每天睡不好」　村長曝：必要時啟動撤離

「7月大災難」嚇跑華人遊客！赴日航班減班　日本氣象台出面闢謠

熱浪35度高溫！　西班牙2歲童被父「忘車內6小時」慘死

「海嘯」直衝眼前？葡萄牙沙灘上演末日場景　專家解釋了

才新婚「睪丸被踢破」　日足球員樂觀：還剩1.6顆蛋

封鎖荷莫茲海峽？　美情報曝伊朗「悄裝水雷」恐斷全球能源命脈

7/9關稅大限逼近！　白宮傳「縮減談判規模」急止血

7月49檔公布除息債券ETF　5檔年化配息率破7%

工程行老闆欠稅3千多萬遭管收3個月　12筆土地拍賣只追回1萬

台東預拌車翻落山谷！水泥料、油外漏現場畫面曝　駕駛一度受困

美國輕量Shark無線吸塵器登台　1.5公斤機身配美型設計搶市

3年前「金曲魔咒」應驗！只有她沒得獎 9m88脫口暫離台灣：老娘很強

不是老柯神預言！為何2藍委罷免案823投票？　中選會全說了

建商開降價第一槍？　顏炳立：賠錢的生意沒人做

2025全球商機鏈結總動員　貿協攜業者達成逾1700萬美元拉美商機

3號颱風木恩「24小時內」生成　日氣象廳預估路徑曝

南陽現極端大暴雨「已致5死」！　車輛直立在洪水中…駕駛嚇瘋

【紅著眼眶】彭振聲搭高鐵急返高雄！ 一心盼見愛妻

國際熱門新聞

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

７/５倒數！　回顧歷年沒成真的末日預言

愛妻半夜消失！工程師下樓撞見「她車內全裸」

即／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發避難命令

川普揚言「遣返」馬斯克　想讓DOGE反咬特斯拉

川普酸「補助仔」考慮驅逐出境！　馬斯克氣炸：是時候組新政黨了

日本搭機新規　7／8起行動電源禁放頭頂

美股漲逾400點　特斯拉重挫逾5％

即／鹿兒島規模5.1地震　10天狂搖850次

大而美法案通過　川普：將迎來爆炸性經濟成長

美參院表決大又美法案　51：50闖關成功

日本防災計畫　大地震29萬人死減八成

快訊／川普：以色列同意「必要條件」加薩停火60天

更多熱門

相關新聞

涉嫌參與戒嚴決策？特檢傳喚韓悳洙

涉嫌參與戒嚴決策？特檢傳喚韓悳洙

南韓前總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂與外患等罪。對此，特別檢察組今（2）日上午傳喚前國務總理韓悳洙、前產業通商資源部長安德根至首爾高等檢察廳接受偵訊

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

「想玩1縣市」他一查吃住愣了！PTT只推飛日韓

「想玩1縣市」他一查吃住愣了！PTT只推飛日韓

美日貿易協議卡關　川普嗆開徵35%關稅

美日貿易協議卡關　川普嗆開徵35%關稅

即／鹿兒島規模5.1地震　10天狂搖850次

即／鹿兒島規模5.1地震　10天狂搖850次

關鍵字：

日韓要聞龍樹諒大地震日本

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

S媽發文喊「救救我」吐失眠心聲

鄧佳華「模特兒女友」IG有陪酒片　網友覺得眼熟

仙塔律師遭爆出沒飯局　同業評價兩極

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面