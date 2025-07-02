「7月大災難」嚇跑華人遊客！赴日航班減班　日本氣象台出面闢謠

▲日本漫畫家龍樹諒指出，真正的大災難將於2025年7月來襲。（圖／翻攝自文藝社官網）

記者羅翊宬／編譯

日本女漫畫家龍樹諒曾在作品《我所看見的未來》的完全版，暗示「真正的大災難」將於2025年7月發生，表示夢中目睹日本南側太平洋發生強震。對此，日本觀光業大受影響，來自華語圈的旅客人數急遽下降，造成香港往返日本班機被迫減班，就連中國大使館都警告，使日本氣象當局緊急出面闢謠。

根據日媒《RKB每日放送》，日本女漫畫家龍樹諒的一句「真正的大災難將於7月來襲」，導致當地觀光業、餐飲業迎來史無前例的蕭條慘況，許多來自華語圈的海外觀光客儘量避免7月前往日本旅遊，記者採訪福岡市博多區某間和服租借店，該間店原本每年吸引中國、南韓、泰國旅客前往，但7月來自香港、中國的旅客預約人數卻急遽下跌。

和服租借店家坦承，原本今年6月還能接到許多筆生意，然而自從進到7月以後，這些訂單卻突然遭到取消，也讓業者感嘆道，「果然謠言還是造成如此巨大的影響！因為日本每天都在地震，讓大家開始關注。」

▲日本福岡博多祇園山笠於1日舉行，該祭典擁有770年歷史。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，龍樹諒「2025年7月大災難」的預言在華語圈所造成的影響甚鉅，許多來自香港的旅客紛紛避免在7月前往日本觀光。當地航空公司也透露，原本每周會有13個班次從福岡往返香港，然而到了6月卻減到10個班次，至7月更只剩下7個班次，減班的原因無疑是需求下降。

來自中國大連的旅客表示，「親朋好友看到地震的新聞以後，都叮囑我要多加留意。就連我丈夫也感到相當擔心，甚至還購買保險」；台灣旅客感慨，「台灣也經常發生地震，我早就習慣了」；上海旅客則相當無奈，「已經訂好機票和酒店，只好硬著頭皮來」；香港旅客表示，「儘量避免7月待在日本，所以我6月30日就要回去」。

▼日本媒體討論末日謠言對觀光業造成的影響。

日本政府觀光局（JNTO）指出，儘管今年5月的訪日外籍觀光客人數是有史以來最多，但香港旅客人數與去年同期相比卻減少11.2%（約2萬4000人），而香港的旅行社更透露，預約前往日本旅遊的人數今年比起去年減少6成。

就連中國駐日大使館也發文警告，提醒必須審慎考慮是否如期前往日本旅遊、留學，甚至就連在日本投資不動產前也得謹慎考量。

對此，日本福岡管區氣象台地震海嘯對策調整官山田安之出面闢謠，「針對地震發生的具體時間、地點進行預測，這根本是不可能的事情！從科學的角度出發，並且能準確成功預測（地震），這種案例至今為止從來沒有發生過。」

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