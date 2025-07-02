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7/5末日預言倒數?郭鎧紋：未來一月規模7+地震機率七成

記者劉邠如／綜合報導


隨著7月5日大地震預言的逼近，民眾對於地震活動的關注度也隨之升高。甚至近來，「海嘯雲」的出現也讓網友想起這「末日預言」，擔憂是不是某些預兆。但中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋對此表示，根據歷史數據推算，未來一個月發生規模七以上地震的機率確實高達七成。然而，他強調全球地震活動目前正處於「平靜期」，近期日本鹿兒島吐噶喇列島的群震，以及新燃岳火山的噴發等，目前看起來都並非大地震前兆，民眾無須過度恐慌。

郭鎧紋指出，日本部分地震學家觀察到，過去吐噶喇群島發生大地震後，日本其他地區也可能隨之發生大地震，並將此現象稱為「吐噶喇法則」，例如2011年東日本大地震前三天，吐噶喇群島曾發生規模5的群震。然而，地質學家認為，吐噶喇群島的地震是因菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊下方，導致沖繩海槽擴張所致，其影響範圍主要集中在九州最南部的火山活動，如櫻島火山與新燃岳火山。

他解釋，東日本大地震是由太平洋板塊隱沒至北美板塊下方引起，與吐噶喇群島的板塊運動機制不同，兩者在地質構造上並無直接關聯。此外，吐噶喇群島的群震多為規模5左右，不足以觸發規模9的大地震。郭鎧紋認為，更合理的解釋是，當日本整體地應力處於高度緊張狀態時，地質較脆弱的吐噶喇群島可能先發生地震，而非其觸發其他地區的大地震。換句話說，大地震是因，吐噶喇群島的地震是果。

▲郭鎧紋表示，根據歷史數據推算，未來一個月發生規模七以上地震的機率確實高達七成，但目前仍屬平靜期，民眾無須過度擔憂。（合成圖）

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▲郭鎧紋表示，根據歷史數據推算，未來一個月發生規模七以上地震的機率確實高達七成，但目前仍屬平靜期，民眾無須過度擔憂。（合成圖）

近期新燃岳火山在沉寂七年後再次噴發，外界擔憂是否意味著環太平洋火環帶進入活躍期。郭鎧紋表示，新燃岳與櫻島火山本身就屬活躍火山，經常噴發。這些局部性的火山與地震活動，是沖繩海槽擴張過程中，岩漿與熱水觸動斷層所致，不應與整個環太平洋地震帶的活躍度過度聯想。他強調，這些局部活動不會觸發整個太平洋火環帶發生大規模地震。

郭鎧紋進一步分析全球規模7以上地震的發生頻率。他提到，自1900年以來，平均每年約發生12次規模7以上地震，相當於約29天發生一次。然而，自1990年以來，每年規模7以上地震的次數稍微增加到15次。值得注意的是，近期全球規模7以上地震的發生頻率偏低，2024年僅有10次，今年上半年則為5次，顯示目前正處於「平靜期」。他指出，上一次規模7以上地震發生在5月2日德雷克海峽的7.4級地震，至今已兩個月未發生規模7以上地震。

針對未來一個月發生規模7以上地震的機率，郭鎧紋以統計學上的獨立事件機率計算，結果顯示未來一個月不發生規模7以上地震的機率約為28.39%，因此發生的機率約為71.61%。但他強調，這並不代表地震機率，會因長時間未發生而增加，也可能是地震間隔期的拉長，因而民眾無須過度恐慌。

此外還有像是近期社群媒體流傳的「海嘯雲」照片引發恐慌，有人謠傳是大地震前兆。郭鎧紋澄清，所謂的「海嘯雲」與地震前兆無關。他解釋，這種雲象是氣象現象，常見於夏季沿海地區，當陸地受太陽照射溫度升高，與海邊濕冷空氣相遇時，冷空氣會將熱空氣抬升，形成類似捲軸狀的雲，外觀看似海嘯牆，但這與地底下的地震活動毫無關聯。

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