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7/5大地震傳言！韓國巫女竟誑語「日本血債血還」：海嘯沉沒滅亡

▲▼南韓傳統薩滿教巫女「白頭神堂」預測日本會因地震而沉入海底。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓傳統薩滿教巫女「白頭神堂」預測日本會因地震而沉入海底。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

日本女漫畫家龍樹諒曾在作品《我所看見的未來》精準預測311大地震，近年又暗示「真正的大災難」將於2025年7月5日來臨，透露在夢中目睹日本南側太平洋發生強震。對此，韓國巫女閉眼一算後，表示神明「相當憤怒」，痛罵日本將會血債血償，且地震會從今年9月起發生，屆時將導致日本沉入海底、引發長白山爆發。

日本漫畫家龍樹諒所提出的「大災難」預言近年在台灣、香港、日本、甚至是韓國被傳的甚囂塵上。因此，韓國傳統薩滿教女巫師「白頭神堂」也針對今年7月日本地震災難說做出回應。

白頭神堂表示，如今南韓的國運已是風中殘燭，因此原本不願多談，但考量到日本是南韓的鄰國，一旦發生天災人禍，也會跟著受到影響，所以願意代為詢問她所侍奉的神靈。

於是，白頭神堂打開紅扇、搖起法器。過了許久，她以相當氣憤且激動的口吻怒喊，「（日本）絕對會血債血還。一旦過了100年，日本會絕子絕孫、走向滅亡之路，且日本列島會跟著沉入海底。我會讓你們日本人見識，什麼叫做血債血償！」

▲▼韓國薩滿教巫女「白頭神堂」施法，向神靈詢問日本大地震之預測。（圖／翻攝自YouTube）

▲韓國薩滿教巫女「白頭神堂」施法，向神靈詢問日本大地震之預測。（圖／翻攝自YouTube）

白頭神堂坦言，她所侍奉的神明對日本相當憤怒，也因此日本將會承受因果惡報、血債血還，「畢竟我國（南韓）從歷史來看，便遭到中國無數次侵略，尤其作為鄰國的日本，便曾在壬辰倭亂（豐臣秀吉入侵朝鮮）、以及日本殖民統治時期侵略我們，甚至日本還侵略過中國、台灣、菲律賓等許多國家，因殘暴行徑而手上沾滿鮮血。」

白頭神堂舉日本帝國陸軍關東軍「731部隊」為例，表示其虐待人類、視人命如草芥，「這些惡行所產生的因果報應，最終將由日本人的子孫承擔，或許日本人的後代會感到無辜，但我認為惡報會以自然災害的形式出現。」

白頭神堂掐指一算，「依據神明的說法，現在是光復80年（指1945年日本戰敗、韓半島脫離日本殖民），大概在光復100年、也就是20年後的2045年，日本將會沉入海底，雖然不至於到整體沉入海底，但大概是30%到40%的國土會浸在水底。」

▼日本漫畫家龍樹諒預測，今年7月5日會出現大地震。（圖／翻攝自文藝社官網）

▲▼日本漫畫家龍樹諒被認為曾精準預測311大地震，而她將出版新作《天使的遺言》。（圖／翻攝自文藝社官網）

針對日本漫畫家龍樹諒預言7月大地震，白頭神堂則指出，「我認為是今年下半年，從9月到11或12月的時間，快的話是今年9月、慢的話是明年春季，日本會發生影響甚鉅的大地震，甚至會引發長白山（韓國稱白頭山）火山爆發，造成如骨牌般的蝴蝶效應，波及全亞洲。」

白頭神堂提出她的看法，「日本會逐漸成為不適合人類居住的國家！大概從2027年開始，會不斷發生地震、海嘯，最後日本政府只好頒布遷移政策，讓人民遷居至韓國南側海岸的釜山、昌原、巨濟島一帶定居，並以大邱為中心，因為只有我們韓國會接納他們，最後在10年內日本自然被韓國吞併整合。」

南韓網友留言，「7月5日即將到來，踐踏父母、師長的國家，這份罪孽一定會有惡報」、「難道中國就沒有報應嗎」、「宇宙最後一定會掃除壞人」、「比（南韓總統）李在明還善良的日本人有很多耶」、「日本遭到天譴的日子快要到來了」。

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