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狂搖900次！日氣象廳示警恐有「震度5強」地震　學校操場裂開10m

▲▼ 日本鹿兒島縣吐噶喇群島外海地震不斷。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲ 吐噶喇群島外海地震不斷。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本鹿兒島縣吐噶喇群島（トカラ列島）外海近日地震頻繁，2日一天內便發生2起最大震度達5弱的地震。氣象廳指出，6月21日至2日下午的12天內已累積逾900次有感地震，呼籲居民提高警覺，且警告未來幾天內仍可能出現類似強度的地震，震度甚至可能達到5強。

綜合NHK及《共同社》等日媒，當地2日凌晨4時32分發生規模5.1地震，惡石島測得最大震度5弱；接著在下午3時26分又發生規模5.5地震，十島村同樣測得5弱的最大震度。截至目前的地震皆未觸發海嘯警報，但已對居民生活造成影響。

十島村的小寶島上唯一一所學校「小寶島學園」校長松野浩三表示，下午地震發生時校舍明顯搖晃，師生緊急疏散到操場上，且震後發現地面出現約10公尺裂縫。島上也傳出多處有落石狀況，所幸未造成人員傷亡。警方正與村公所持續調查，目前未接獲重大災情通報。

霧島市立上小川小學校長林純一曾於2022年度起的3年間，在惡石島學園擔任校長。他憶及前年9月曾經歷逾340次地震，師生都需戴安全帽上課，大人小孩都很辛苦，但今年地震持續更久也更頻繁，令他感到憂心。

氣象廳2日稍早則在記者會上警告，吐噶喇群島一帶地震活動仍相當活躍，坦言無法預測何時平息，呼籲短期內仍需留意可能發生震度約達5強的地震，並小心降雨引發的落石、土石崩塌等災害。

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