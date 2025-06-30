打臉龍樹諒地震預言！沖繩巫女警告「9月該注意」：能量急遽下降

▲日本沖繩靈媒片山鶴子指出，能量會在9月「急遽下降」。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

日本現年70歲的女性漫畫家龍樹諒曾在作品《我所看見的未來》，精準預測2011年311大地震，2021年卻又在該書的完全版暗示「真正的大災難」將於2025年7月5日發生，表示在夢中目睹日本南側太平洋發生強震。對此，日本沖繩的靈媒片山鶴子透過「靈視」提醒，真正該注意的是9月，而非7月。

YouTube頻道「Koyakky Studio」以討論都市傳說、預言和各種異相為主，吸引146萬人追蹤，今年3月他們邀請一名來自日本沖繩的知名靈媒片山鶴子討論世界末日等議題，向她請教關於龍樹諒所預測「2025年7月大地震」的看法，儘管該段影片是今年3月上架，但隨著預言之日期即將到來，最近再度引發網友關注。

▲日本漫畫家龍樹諒在作品暗示，2025年7月會發生大地震。（圖／翻攝自文藝社官網）

片山鶴子是來自日本沖繩縣的靈媒（巫女，ユタ，為沖繩縣、鹿兒島縣奄美大島一帶的靈媒）。她在自我介紹時表示，雖然靈媒是家族世代相傳的職業，但母親本身並未擔任過靈媒，而她的「靈力」是從外祖母傳承獲得，但外祖母於二戰死於琉球戰爭，至於母親這一代則是由舅舅們所傳承。

片山鶴子透露，她能夠透過靈力觀察人類魂魄的狀態，表示人類的魂魄其實位於胸口。不僅如此，她還能以靈力看到幽靈、其他人的身體狀況，從中以施法等方式進行治療，並透過靈視的方式觀察他人的住家內部情況，甚至還能進行戀愛諮商。

針對主持人詢問「2025年會是怎樣的一年」，片山鶴子透過靈視後指出，其實今年「並沒有像大家所想得那麼嚴重」，強調不會發生像是隕石墜落等造成重大災害的天災；不過她也指出，比起今年7、8月，各位更該關心的是9月。

片山鶴子解釋，儘管大地的能量在7、8月時會稍微下降，但還不至於到達需要大家擔憂的程度，只不過能量會在9月時突然「急遽下降」，甚至造成波動，比較容易發生不好的事情，而這可能起因於太陽所造成的閃焰現象（Solar flare）。

片山鶴子指出，其實因太陽閃焰所造成的波動，從今年5月就已經開始，此時陷入負面能量、較容易發生不好的事情，導致對於靈力等較為敏感的人群會開始感到頭痛、倦怠感、失去方向。