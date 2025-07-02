龍樹諒預言7／5大災難　YTR揪「1破綻」：曾說富士山會爆發

▲龍樹諒因精準預測311大地震被視為預言家。（圖／翻攝自文藝社官網）



記者鄺郁庭／綜合報導

日本女漫畫家龍樹諒曾出版《我所看見的未來》，預言2025年7月將發生「真正的大災難」。隨著日子臨近，不少人擔憂災難會否成真。不過，就有YouTuber質疑預言的可信度，當中只有311大地震算得上命中，因為龍樹諒公開的多則預言都是發生過的事情，曾稱富士山會爆發，但26年過去卻毫無跡象。

在日本生活的大陸YTR「冷水TV・日本生活與日本文化」上傳影片，「日本災難預言瘋傳全網？！7月真的有大地震嗎，龍樹諒在書裡究竟寫了什麼？我來戳穿預言家的偽裝」，片中指出，該本漫畫最初於1999年出版，當時收錄的許多「預言」都早已發生，如1995年阪神大地震、1997年黛安娜王妃之死，難以證明龍樹諒真的有預言能力。

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唯一在1996年連載期間提到的，是搖滾天王佛萊迪．墨裘瑞的死亡，可他在1991年就已過世，根本稱不上「預言」。另外，冷水TV指出，「漫畫1999年版本還曾預言富士山將爆發，但26年過去了毫無動靜」，直到2021年再版，作者才自圓其說表示「富士山象徵的是世界級恐慌或疾病」，試圖將新冠疫情納入解釋，讓人質疑太過牽強。

《我所看見的未來》真正爆紅，是因2011年311大地震後被日本節目介紹，因漫畫中曾寫下「2011年3月11日會有大災害」，才令大眾驚呼「預言成真」。但隨後有人假冒作者受訪，直到龍樹諒本人出面澄清，鬧劇才結束。出版商趁熱打鐵，提議重出改版書，龍樹諒便加入所謂的「2025年7月新災難」劇情，成功炒熱話題，一舉賣破百萬本。冷水TV也不客氣吐槽，「根本只是一本話題漫畫，與真正的預言無關。」