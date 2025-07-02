張麗善率團日本參訪　學習厚植雲林在宅急症照護實力

▲縣長張麗善率領「在宅急症照護雲林加值方案」考察團，前往日本東京參訪全日本最具規模、享譽盛名的居家醫療機構「醫療法人悠翔會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

縣長張麗善率領「在宅急症照護雲林加值方案」考察團，前往日本東京參訪全日本最具規模、享譽盛名的居家醫療機構「醫療法人悠翔會」。聚焦24小時居家醫療、支援中心管理，以及多元醫療專業整合與科技應用，旨在精進雲林在宅照護政策治理，開創地方醫療照護典範。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔表示，悠翔會是日本最具規模在宅醫療診所，有很多可以借鏡學習的地方，包括:夜間緊急出診、健全的呼叫中心網絡及緊急醫療團隊，第一時間即到達現場進行先前處理，減少急診、就醫率住院率，這對於降低整體醫療的負載有非常大的助益。



悠翔會創辦人佐佐木淳表示，隨著超高齡化趨勢，移動技術的需求不斷提升，希望雲林縣也能順應台灣民眾的環境與條件，掌握病人真正的需求，順利創新開發適合台灣的在宅醫療服務體系，並與我們分享。

縣長張麗善表示，雲林縣面臨超高齡社會與醫療資源不足不均的雙重挑戰，為了建構一個更完善的長輩醫療環境，特來到日本取經，尤其在高齡照護方面，悠翔會自2006年由佐佐木淳醫師創立，發展至今，已在日本全國設有25間診所，每年服務超過8000名居家患者，成功樹立全天候急症照護運作模式，成為日本居家醫療的指標機構。

張麗善說，感謝佐佐木淳醫師團隊非常實務地分享如何運用夜間值勤中心、緊急出診機制及資訊科技平台、區域醫療資源整合，讓患者即使在深夜也能獲得即時且專業的醫療支援，經過他的說明，讓我們知道，高齡長輩的住院率是最高的，平均每住10天，身體機能會衰退7歲以上，所以如果能過透過在宅醫療，減少長輩住院，可讓身心健康恢復的較快，這也是我們要借鏡與學習的一個部分。

張麗善並指出，雲林縣衛生局自2024年啟動「在宅急症照護加值方案」，整合台大雲林分院與雲林基督教醫院組成2支在宅急症照護團隊，今年3月更拓展至海線地區，由中國醫藥大學北港附設醫院成立第三支照護小組，有效補足偏鄉醫療資源缺口；縣府也鼓勵住宿式長照機構參與，讓住民能在熟悉環境中獲得即時且安心的醫療服務。此外，縣內亦設置跨院協調師，整合醫療層級間的垂直與水平轉銜，提升治療連續性，並推動護理師照護品質獎勵制度，確保居家醫療服務品質與可近性，落實在地安老的照護目標。



衛生局長曾春美表示，與日本悠翔會的經驗相較，看到日本對於專業的尊重，透過雲端系統進行橫向聯繫與整合，我們雲林縣在張縣長的支持下，今年也會逐步來建置雲端管理系統；另在專業給付制度上，臺灣這部分似乎比日本少，本縣為了讓政策落實，張縣長也支持增加編列預算，提升團隊參與願意，希望在高齡化社區裡落實在宅照護，造福鄉親，讓他們能夠在地安老。

▲縣長張麗善率領「在宅急症照護雲林加值方案」考察團，前往日本東京參訪全日本最具規模、享譽盛名的居家醫療機構「醫療法人悠翔會」。（圖／記者游瓊華翻攝）