再爆放任「無照廠商」執刀　中榮火速做出四決議：3醫停止手術

▲再爆放任「無照廠商」執刀，台中榮總做出四項決議。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中榮總先前遭媒體爆料，神經外科有3名知名醫師包括科主任楊孟寅、科主任鄭文郁以及醫師廖致翔，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員進手術房內為病患執刀後，不料又有類似新的影片傳出，院方今（18）日下午開會火速做出四項決議，調查期間3名涉案醫師停止手術業務，其中2名科主任醫師免兼主管。

中榮兩周前遭爆指3名醫師違反規定，讓廠商在未完整報備情況下進入手術室，但廠商沒有執行醫療行為，3名醫師遭懲戒記申誡1次，不料，有媒體在16日又爆料一段2023年7月的手術影片，1名醫療器材廠商人員站上手術台，為病患操作器械執刀，原本應負責主刀的醫師不僅未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」。

中榮隨即在下午緊急召開院部會議，做出四項決議：

1、因影片高度懷疑廠商執刀，本院會全力配合衞福部、臺中市衞生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。

2、調查期間三位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職。

3、涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

4、神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。