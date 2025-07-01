暑期青春專案啟動！花蓮縣府推六大主軸　掃毒打詐護青少年

▲花蓮六大行動護青少年，圖為花蓮縣副縣長顏新章（右4）、花蓮縣警局長陳百祿（左4）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／花蓮報導

暑期保護青少年「青春專案」於今（1日）正式展開，本專案由花蓮縣政府跨局處聯合執行，並由警察局擔任秘書單位。專案執行期間自7月1日起至8月31日止，以「掃蕩毒品」、「查緝黑幫」、「打擊詐欺」、「保護兒少」、「淨化環境」、「加強宣導」為六大主軸，透過多元化犯罪預防宣導方式，預防青少年偏差行為及被害事件，營造優質生活環境，全面保護青少年安全。

本年度專案在宣導方面特別著重運用多元管道強化效益，將宣導素材網路化、影音化，透過網路平台、電視媒體等電子傳播方式，結合校園及電臺廣播加強推廣。同時規劃實體競賽與活動，鼓勵青少年暑假期間多參與戶外活動，並辦理線上互動項目，包括網路直播、線上手遊及互動式猜題留言等網路活動。

此外，更結合地方特色產業與文化，規劃振興產業復甦相關活動，引導青少年從事正當休閒娛樂。另運用行政院公益資源宣導通路，如LED跑馬燈公共訊息宣導、廣播電臺公益時段託播服務等，擴大宣導覆蓋面。在查緝面向上，則加強查緝組織犯罪、販賣毒品、詐欺犯罪及性暴力犯罪等重點目標。

花蓮縣警察局於6月30日由副縣長顏新章、局長陳百祿率領，整合觀光處、建設處、社會處、財政處、教育處、校外會、消防局及衛生局等單位，組成聯合稽查小組。透過「第三方警政」策略，針對轄內易滋生毒品犯罪及其他有治安顧慮之營業場所，結合各局處行政權責，執行罰鍰、停業、歇業、撤照等行政措施，有效預防犯罪並取締妨害青少年身心健康場所。

花蓮縣警察局表示，暑假期間將與在地民間團體合作，舉辦多項有益青少年身心健康發展的活動，包括「三對三籃球鬥牛賽」、「親子釣蝦比賽」、「K歌比賽」、「足球賽」、「親子騎馬活動」等，歡迎青年學子踴躍參與。

副縣長顏新章特別提醒，暑假期間青少年使用網路時間增加，可能提高參與網路詐騙、賭博、販毒等風險，另須注意網路霸凌、交友安全、資安問題及色情與性剝削資訊等危害青少年身心健康之因素。

花蓮縣政府秉持資源共享與團隊整合理念，將強化機關間橫向聯繫，並與民間機構團體密切合作，全面淨化妨害青少年健康之場所，建構陽光成長環境。期盼在各界的共同努力下，讓青少年度過「優質青少年、幸福滿花蓮」的暑期歡樂時光。