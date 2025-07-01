見罷免理由傅崐萁「無語問蒼天」　喊：請給我多點時間為花蓮做事

▲傅崐萁今舉辦反罷免造勢 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／花蓮報導

國民黨團總召傅崐萁今（1日）在花蓮一連舉辦兩場大型反罷免造勢，上午的造勢他壓軸登場，並與花蓮縣長徐榛蔚一同用「大進場」方式進場。傅崐萁致詞時提到，他昨天看到罷團罷免他的理由，他「真的是無語問蒼天」，指出傅推兩兆錢坑、花東三法，推環島高鐵？他強調，「我們不是雜質，是總統頭家」，各位鄉親再給傅崐萁一點時間，推動花東快等等建設。

國民黨花蓮縣黨部今天在花蓮舉辦2場「花蓮反惡罷」團結大會，幫國民黨立委傅崐萁催票反罷免。國民黨主席朱立倫、藍委謝龍介、陳玉珍、吳宗憲、蘇清泉等人都有出席。

傅崐萁提到，他每天忙到三更半夜、國事、家鄉事，所有立委的事他都要全力以赴，家家戶戶的事情也都要關心。但前幾天他接到通知，說要他寫反罷免的答辯書，結果昨天打開來看罷團要罷免他的理由，他真的是無語問蒼天，他們的理由是說2兆錢坑、花東高鐵，這樣同意嗎？

傅崐萁接著說，罷團認為他怎麼可以推環島高鐵？大家同意嗎？說傅崐萁推國道六號打通，罷團說不可以，東部跟西部不可以結合在一起，請問大家要不要國道六號？第三點指傅崐萁怎麼可以推花東快速道路，怎麼可以讓蘇花改、蘇花安接起來。

「這些罷免理由，大家接受嗎？請花蓮人勇敢站出來」，傅崐萁說，不能讓民進黨欺負花蓮人啊！「我們不能有路走嗎？下個雨鐵路就亂了，他們不但不做新路，台鐵還要漲價，各位鄉親，這個執政者天天都在踐踏花蓮人，大家一定要團結在一起」。

傅崐萁指出，他不重要，但是這些國民黨立委，才剛剛當選一年，扭轉台灣歷史修改了幾十年無法修改的財劃法，這次的修法讓越窮的地方分越多，平衡東西不均衡的發展，請大家站起來，為了花蓮人勇敢站起來，為台灣花蓮加油，「我們不是雜質，我們是總統的頭家」，「給傅崐萁一些時間，完成蘇花安、蘇花快，讓大家可以平平安安回家」。

