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屏警「青春專案」啟動　動員96人查獲4通緝犯

▲屏東縣警察局7月1日零時起啟動「青春專案」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警察局7月1日零時起啟動「青春專案」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防範青少年暑期涉足不當場所或從事偏差行為，屏東縣警察局自7月1日零時起啟動「青春專案」，由局長戴台㨗主持首日深夜聯合稽查行動，結合縣府教育、社會、勞青等8個單位、共動員76名警力與20名稽查人員，針對KTV、網咖、電子遊藝場等33處易流連場所實施臨檢。行動共查獲通緝犯4名、毒品案2件9人、其他案件5件5人，展現淨化環境與保護青少年決心。

▲屏東縣警察局7月1日零時起啟動「青春專案」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警察局7月1日零時起啟動「青春專案」。（圖／記者陳崑福翻攝）

鑑於暑假期間青少年易涉足不當場所，屏東縣政警察局為防範於青少年暑假期間從事偏差行為或流連不當場所，今天零時起，啟動暑期青春專案首日深夜聯合稽查工作，由局長戴台㨗主持，針對青少年常出入之不當場所加強查察，淨化妨害青少年成長環境，並擴大犯罪預防宣導，防制青少年誤入歧途。

首日聯合稽查結合屏東縣政府教育處、社會處、勞青處、城鄉發展處、消防局、衛生局、屏東縣學生校外生活輔導會及警察局等8個單位，計20稽查人力，共同前往青少年易流連場所臨檢，如KTV、網咖、電子遊藝場等場所稽查，針對是否有學生深夜逗留、打工權益、違反兒少法、檢查營業執照、消防安全設施、違反菸害規定及逃家、吸毒等行為，各局處依其權責實施稽查，以達全面保護兒童少年之目的。

這次專案共動員76名警力，臨檢處所33處，查獲通緝犯4名，毒品案件2件9人，其他各類案件5件5人。

局長戴台㨗表示；東港分局於青春專案首日查獲民宿內開毒趴，就是淨化妨害青少年成長環境的最好的證明，近來犯罪集團利用少年從事犯罪情形日益嚴重，警察局今年特別將「遏止黑幫吸收少年」、「查緝毒品」、「打擊詐欺」、「防治兒少性剝削、嚴查兒少性影像」等列為查緝重點，並追查動員少年參與幫派組合公開活動之幕後指使者，在各治安顧慮場所及青少年易聚集滋事場所，主動出擊加強臨檢，同時並呼籲各營業店家應遵守建築、消防、兒少相關法令規定，共同維護青少年成長環境。另青春專案不是單純查緝工作，而是綜合宣導與預防相結合的長期計畫，希望青少年暑假期間，能深入體驗多元、安全、健康的活動，免於誤入歧途。同時呼籲家長多關心孩子行程與交友，配合警方共同守護下一代。

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