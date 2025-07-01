替傅崐萁背書！　館長力挺喊：傅真的沒有愧對花蓮人

▲傅崐萁今舉辦反罷免造勢，館長陳之漢出席。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／花蓮報導

國民黨團總召傅崐萁今（1日）在花蓮舉辦首場大型反罷免造勢，網紅「館長」陳之漢也到場力挺。館長提及，以前曾經誤會過傅崐萁，也跟他吵過架，但最近一年跟傅崐萁相處，「我幫他背書，他真的沒有愧對花蓮人！」 ；反觀民進黨，只會騙台灣人，就是個騙子，他們替花蓮人做了什麼？只會在街頭上製造恐懼、紛爭、分裂台灣人民。

國民黨花蓮縣黨部今天舉辦2場《花蓮反惡罷 團結大會》，上午9點30分到12點在花蓮縣中正體育館、下午3點到5點於玉里藝文中心。

館長助講時提到，民進黨這幾天知道他要到花蓮非常緊張，他們非常反對他來花蓮，不斷對外宣傳他是中共同路人，但他不懂，民進黨罷團有什麼資格，站在花蓮街頭傳遞錯誤資訊，今年立法院附近召開遊行，講說花蓮法案有兩兆，要把中央山脈鑿穿，要鑿穿軍事機密。

館長提到，傅崐萁這麼努力為大家爭取預算，說這是中共同路人，傅崐萁做了什麼？他相當努力監督國會，回到花蓮也是心心念念，今天不只是要守住傅崐萁席位，國民黨也都要守住，不守住的話，台灣人民就會繼續被民進黨騙，民進黨嘴巴說民主但根本不是在做民主的事情。

館長分享，他去一趟大陸，講出了肺腑之言，民進黨立委竟稱，館長不准用台灣資源、健保，「我生在台灣死在台灣，我替台灣做了多少事，捐了多少錢？」民進黨就是個騙子，他們只會在街頭上製造恐懼、紛爭，分裂台灣人民。

館長轟，民進黨說傅崐萁賣台，傅崐萁是一斤一斤在賣嗎？還是把花蓮一區一區拿出去賣？館長痛斥，他們只是想奪去政權，如果花8000億，花蓮交通早就四通八達，傅崐萁在花蓮支持度高，但民進黨支持者連住在國外，都鼓吹年輕人每個都願意回來投票，因此，自己希望大家726回來救台灣。

館長也說，之前誤會過傅崐萁，也跟他吵過架，現在跟傅崐萁相處一年，「我幫他背書，他真的沒有愧對花蓮人！」希望大家來幫助國民黨每一席，也懇求希望花蓮朋友，「幫我救救柯文哲，剛剛新聞報導，彭振聲老婆墜樓，這個副市長這麼清廉，我待會要趕回台北，我今天晚上一定出來要宣稱這個事情，跳樓耶，為了證明他的清白，民進黨政府真的太可怕」，請大家守護台灣民主自由，不是民進黨專利，是2300萬人的權利。