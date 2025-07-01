國民黨花蓮黨部遭搜索　朱立倫痛斥民進黨：就是要殲滅在野黨

▲傅崐萁今舉辦反罷免造勢，黨主席朱立倫等藍委出席。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部今（1日）遭搜索，黨部主委盧新榮也遭檢調帶走訊問。國民黨主席朱立倫今上午前往國民黨團總召傅崐萁舉辦的《花蓮反惡罷 團結大會》，會前對此表示，民進黨針對在野黨發動大搜索，這是民進黨發動所有司法檢調的力量，就是要殲滅在野黨。

國民黨今早發新聞稿指出，就在大罷免投票進入倒數階段，上週本黨中央組發會同仁才剛接受北檢約談無保請回，本週又輪到屏東地檢「接力」訊問，今早中央黨部組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部多位黨工同仁遭檢調帶走約談，國民黨痛斥，如此節奏密集、針對性強烈的動作，令人質疑是否刻意選在大惡罷緊要關頭，企圖癱瘓國民黨黨務運作。

朱立倫稍早前往花蓮千人反罷宣講會場，針對花蓮縣黨部搜索，朱回應，今天大家都非常的難過、傷心，包括彭振聲夫人今天不幸往生，彭振聲也說，「國家怎麼變成這樣？要逼死他」。

朱立倫也說，全台灣針對在野黨北中南東全台大搜索，這是民進黨發動所有司法檢調的力量，就是要殲滅在野黨，要把雜質全部打掉，要清洗在野黨，這是台灣民主最大的危機。

朱立倫提到，今天可能是國民黨、民眾黨，就是明天任何一個反對的人，今天如果沉默的大眾不站出來，明天被最大霸凌的對象就是你，所以請大家一定要站出來，捍衛台灣的民主。

